Врач указала на ошибку родителей, накачивающих детей антибиотиками при ОРВИ

В период всплеска заболеваемости простудой и гриппом многие родители лечат детей самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных врачей. Кроме того, некоторые мамы и папы в период болезни дают детям антибиотики, что является ошибкой. Как рассказала в беседе с Лайфом врач-педиатр Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Щёлково, врач высшей квалификационной категории Светлана Мартыненко, такое назначение может сделать только медик.

По словам собеседницы Лайфа, ни в коем случае нельзя давать ребёнку антибиотики при первых проявлениях болезни. Она объяснила, что вирусные и бактериальные респираторные инфекции имеют одну и ту же клиническую картину в начале заболевания. В частности, ярко выраженные катаральные явления: насморк, чихание, кашель, повышение температуры, снижение аппетита, слабость и нарушение сна. Из-за схожести данных симптомов сложно понять, что именно их вызвало — вирус или бактерии, указала врач.

Только врач может назначить адекватное этиотропное лечение — противовирусные препараты или антибиотики Фото © Unsplash

"Поэтому только врач может принять решение о необходимости терапии, направленной на возбудителя, и назначить адекватное этиотропное лечение — противовирусные препараты или антибиотики. Без строгих показаний антибиотики давать ребёнку нельзя. И в этом основная ошибка родителей, которые дают ребёнку антибиотики бесконтрольно и без показаний", — предупредила доктор.

Мартыненко напомнила, что антибиотики не действуют на вирус: их применение будет бесполезно при вирусной респираторной инфекции. Более того, их приём имеет и побочные действия, которые проявят себя, если принимать такие препараты при неверном диагнозе.

Антибиотики не действуют на вирус: их применение будет бесполезно при вирусной респираторной инфекции Фото © Unsplash

"Неконтролируемый массовый приём антибиотиков стал глобальной проблемой для человечества — возникновением антибиотикорезистентности. Сейчас в России разработаны подходы к проведению рациональной антибиотикотерапии, которые широко транслируются во врачебное сообщество. И это поможет нам в дальнейшем проводить правильное лечение и достигать успеха в борьбе с заболеваниями у наших пациентов", — резюмировала врач.