"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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11 января, 13:40

В Балашихе двое парней закидали снежками автомобиль ДПС и подрались с инспектором

В городском округе Балашиха Московской области двое пьяных молодых людей забросали снежками служебный автомобиль ДПС, после чего накинулись с кулаками на инспектора.

Два хулигана в Балашихе забросали снежками служебный автомобиль ДПС. Видео © LIFE

На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, как два парня бросают снежки в припаркованный автомобиль инспектора ДПС. Заметивший хулиганов сотрудник ГИБДД решил разобраться со злоумышленниками, но те затеяли с полицейским драку.

Страж порядка в одиночку раскидал негодяев, а затем удерживал их, пока на подмогу не прибыли коллеги. Теперь парням грозит уголовная ответственность за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

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Ранее в Улан-Удэ пьяный стоматолог предложила остановившим её гаишникам вылечить все зубы. Автоледи буквально умоляла не составлять акт, однако полицейские на её уговоры не поддались.

Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке

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