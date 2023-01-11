В Балашихе двое парней закидали снежками автомобиль ДПС и подрались с инспектором
В городском округе Балашиха Московской области двое пьяных молодых людей забросали снежками служебный автомобиль ДПС, после чего накинулись с кулаками на инспектора.
Два хулигана в Балашихе забросали снежками служебный автомобиль ДПС. Видео © LIFE
На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, как два парня бросают снежки в припаркованный автомобиль инспектора ДПС. Заметивший хулиганов сотрудник ГИБДД решил разобраться со злоумышленниками, но те затеяли с полицейским драку.
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