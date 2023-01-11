В Балашихе двое парней закидали снежками автомобиль ДПС и подрались с инспектором

В городском округе Балашиха Московской области двое пьяных молодых людей забросали снежками служебный автомобиль ДПС, после чего накинулись с кулаками на инспектора.

Два хулигана в Балашихе забросали снежками служебный автомобиль ДПС. Видео © LIFE

На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, как два парня бросают снежки в припаркованный автомобиль инспектора ДПС. Заметивший хулиганов сотрудник ГИБДД решил разобраться со злоумышленниками, но те затеяли с полицейским драку.

Страж порядка в одиночку раскидал негодяев, а затем удерживал их, пока на подмогу не прибыли коллеги. Теперь парням грозит уголовная ответственность за нападение на сотрудника правоохранительных органов.