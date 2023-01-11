Путин призвал разработать дополнительные меры поддержки медиков в новых регионах РФ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры дополнительной поддержки медиков в новых регионах, поскольку они работают в тяжёлых условиях и на них легла колоссальная нагрузка.
"Медработники на новых территориях работают в очень тяжёлых условиях, нагрузка колоссальная, несопоставимая с той нагрузкой, которые наши медработники испытывали даже в условиях пандемии. Надо подумать, как их поддержать", — отметил глава государства в ходе совещания с правительством.
Вице-премьер Татьяна Голикова обещала доложить о соответствующих предложениях.
А ранее было объявлено, что российские медики с дефицитными специальностями начнут получать ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Эта мера поддержки коснётся более миллиона специалистов по всей стране, включая и новые территории.
ТАСС