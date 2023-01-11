Путин призвал разработать дополнительные меры поддержки медиков в новых регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры дополнительной поддержки медиков в новых регионах, поскольку они работают в тяжёлых условиях и на них легла колоссальная нагрузка.

"Медработники на новых территориях работают в очень тяжёлых условиях, нагрузка колоссальная, несопоставимая с той нагрузкой, которые наши медработники испытывали даже в условиях пандемии. Надо подумать, как их поддержать", — отметил глава государства в ходе совещания с правительством.

Вице-премьер Татьяна Голикова обещала доложить о соответствующих предложениях.