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11 января, 13:38

Путин призвал разработать дополнительные меры поддержки медиков в новых регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры дополнительной поддержки медиков в новых регионах, поскольку они работают в тяжёлых условиях и на них легла колоссальная нагрузка.

"Медработники на новых территориях работают в очень тяжёлых условиях, нагрузка колоссальная, несопоставимая с той нагрузкой, которые наши медработники испытывали даже в условиях пандемии. Надо подумать, как их поддержать", отметил глава государства в ходе совещания с правительством.

Вице-премьер Татьяна Голикова обещала доложить о соответствующих предложениях.

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А ранее было объявлено, что российские медики с дефицитными специальностями начнут получать ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Эта мера поддержки коснётся более миллиона специалистов по всей стране, включая и новые территории.

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ТАСС

Александр Юнашев

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