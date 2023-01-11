Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9%

В России инфляция по итогам 2022 года оказалась ниже прогнозируемой и составила 11,9% вместо 12,4%. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Поступила оперативная сейчас информация уже — по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями — 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года", — уточнил министр.

Он отметил, что Минэкономразвития ожидало инфляцию на уровне 12,4%. Однако более удачные сценарии развития ситуации всё же рассматривались и находились в диапазоне 12–12,4%, добавил Решетников.