Контроль за ценами в приоритете госполитики На встрече с главой государства руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказал, как выполняются поручения президента по контролю над ценами. 10 января, 18:39 Встреча Владимира Путина с руководителем ФАС Максимом Шаскольским. Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским. Глава государства заметил, что инфляция в стране демонстрирует "тенденцию к понижению". Особенно важной задачей, по его словам, в текущей ситуации является контроль за ценами. Руководитель ведомства рассказал, как продвигается работа по регулированию цен на социально значимых товарных рынках.

— У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — контроль за ценами. Сейчас это особенно важно, — сказал Владимир Путин.

Президент России последовательно добивается превышения роста реальных доходов граждан над ростом цен, настраивая работу всей системы госвласти на достижение главного приоритета — повышение уровня и качества жизни россиян. Система широкой социальной поддержки граждан государством — инициатива главы страны.

Государством приняты соответствующие меры для торможения роста цен. В частности, по поручению президента ФАС установила контроль за ценообразованием на социально значимые товары: продовольствие, лекарства, строительные материалы, ГСМ, услуги сотовой связи.

Антимонопольное ведомство использует не только санкционные инструменты, но и стимулирующие. К примеру, рынок продовольствия в России высоко конкурентен, поэтому ФАС принимает меры, направленные на увеличение урожая и объёмов производства — контроль субсидий из бюджета сельхозтоваропроизводителям. Важным результатом работы службы стало снижение наценки на социально значимые продовольственные товары — в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5 процента.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Фото © Kremlin.ru

— Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей. Кроме того, проведена дополнительная работа и по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщовый набор, федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар также наценку не выше пяти процентов, — резюмировал Шаскольский в ходе встречи.

Так, кроме социальной поддержки граждан активно развивается политика по формированию ответственного и социально ориентированного предпринимательского сообщества. Бизнес должен быть нацелен на развитие, а не на заработок денег.

Для защиты от инфляции в 2022 году по решению главы страны были дважды проиндексированы пенсии и дважды увеличен МРОТ. При этом минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться и дальше темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат.

Авторы Дмитрий Шестопалов