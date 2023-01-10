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"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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Контроль за ценами в приоритете госполитики

На встрече с главой государства руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказал, как выполняются поручения президента по контролю над ценами.

10 января, 18:39
<p>Встреча Владимира Путина с руководителем ФАС Максимом Шаскольским. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/70336/photos/70058" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Встреча Владимира Путина с руководителем ФАС Максимом Шаскольским. Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским. Глава государства заметил, что инфляция в стране демонстрирует "тенденцию к понижению". Особенно важной задачей, по его словам, в текущей ситуации является контроль за ценами. Руководитель ведомства рассказал, как продвигается работа по регулированию цен на социально значимых товарных рынках.

У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — контроль за ценами. Сейчас это особенно важно, сказал Владимир Путин.

Президент России последовательно добивается превышения роста реальных доходов граждан над ростом цен, настраивая работу всей системы госвласти на достижение главного приоритета — повышение уровня и качества жизни россиян. Система широкой социальной поддержки граждан государством — инициатива главы страны.

Государством приняты соответствующие меры для торможения роста цен. В частности, по поручению президента ФАС установила контроль за ценообразованием на социально значимые товары: продовольствие, лекарства, строительные материалы, ГСМ, услуги сотовой связи.

Антимонопольное ведомство использует не только санкционные инструменты, но и стимулирующие. К примеру, рынок продовольствия в России высоко конкурентен, поэтому ФАС принимает меры, направленные на увеличение урожая и объёмов производства — контроль субсидий из бюджета сельхозтоваропроизводителям. Важным результатом работы службы стало снижение наценки на социально значимые продовольственные товары — в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5 процента.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Фото © Kremlin.ru

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Фото © Kremlin.ru

Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей. Кроме того, проведена дополнительная работа и по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщовый набор, федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар также наценку не выше пяти процентов, — резюмировал Шаскольский в ходе встречи.

Так, кроме социальной поддержки граждан активно развивается политика по формированию ответственного и социально ориентированного предпринимательского сообщества. Бизнес должен быть нацелен на развитие, а не на заработок денег.

Для защиты от инфляции в 2022 году по решению главы страны были дважды проиндексированы пенсии и дважды увеличен МРОТ. При этом минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться и дальше темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат.

Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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