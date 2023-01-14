Что приобрела Россия в результате спецоперации на Украине в 2022 году Почему важными итогами года стали приобретения России. 25782 25782 Обложка © ТАСС / Николай Тришин

В соцсетях не прекращаются стенания так называемой российской оппозиции по поводу того, что прошедший 2022 год был "самым ужасным" за всю историю, что Россия якобы "совершила страшную ошибку", начав спецоперацию на Украине, и тем самым "потеряла всё".

Отсутствие какой-либо конкретики о том, что именно "потеряла Россия", и неизменный во всех этих воплях набор тезисов про "ужасный год", "страшную ошибку" и "потерю всего" красноречиво свидетельствуют, что написаны они по одной методичке. Не нужно иметь особо изощрённый ум, чтобы понять, где именно и кем она была составлена.

Приобретения России в результате СВО в 2022 году. Инфографика © LIFE

Но если об "ужасных потерях" России ни лояльным к власти россиянам, ни сокрушающейся по ним псевдооппозиции ничего конкретного не известно, то приобретения, уже полученные Россией в результате СВО, вполне очевидны.

После включения в состав России по волеизъявлению населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территория страны увеличилась более чем на 100 тысяч квадратных километров. Это почти вчетверо больше территории Крыма, в пять раз больше Израиля или Словении, в три раза больше Бельгии, в два раза больше Словакии, Хорватии, Дании и Швейцарии.

Домой в Россию вернулись пять миллионов русских, которым в нацистской Украине было отказано даже в праве говорить на родном языке.

Что же касается утверждений, что успехи, достигнутые Россией в 2022 году, мизерны и не стоят жертв, понесённых в ходе спецоперации, то для оценки масштаба достижений нашей страны в минувшем году достаточно будет сказать, что территориальные приобретения России в ходе СВО уже превысили то, что Россия получила по результатам Русско-турецкой, советско-финской войн и даже Великой Отечественной.

В итоге Азовское море вновь стало внутренним морем России. Это имеет огромное значение для безопасности страны, поскольку тем самым был сорван план по созданию военно-морской базы Великобритании в Бердянске и в принципе исключена возможность проникновения в эту акваторию иностранных военно-морских сил. В распоряжении России оказались рыбные запасы, безопасные торговые пути, возможность развития туристической и курортной сферы.

Открылся сухопутный проезд в Крым, который перестал быть отделённым от России. Снята водная блокада полуострова.

Вместе с новыми территориями Россия помимо населения приобрела и их немалый экономический потенциал. По подсчётам американской газеты The Washington Post, запасы природных ископаемых и промышленные мощности новых территорий оцениваются более чем в 12 триллионов долларов.

По оценке Минсельхоза РФ, в результате присоединения новых регионов Россия сможет увеличить сбор зерна на пять миллионов тонн, и это не считая овощных культур и животноводства.

А по подсчётам Минэкономразвития, интеграция новых территорий приведёт к росту металлургии на 20%, а угольной промышленности — на 6%.

Авторы Владимир Павлов