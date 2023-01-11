В Пензе пропал актёр сериала "Зёма" Артём Бординов

В Пензе пропал блогер и актёр сериала "Зёма" Артём Бординов, известный как Тяпа. Как сообщили Лайфу в полиции, с заявлением о пропаже обратилась его жена. Она рассказала, что ранее супруг так себя не вёл. Телефон пропавшего с момента исчезновения отключён.

Ориентировка на пропавшего Артёма Бординова. Фото © VK / "Лиза алерт"

На данный момент правоохранители занимаются поиском актёра, к мероприятиям подключились волонтёры поискового отряда "Лиза алерт". В свою очередь коллега Бординова актёр Семён Молоканов (Зёма) заявил Лайфу, что также ничего не знает о его местоположении.