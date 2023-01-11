В Пензе пропал актёр сериала "Зёма" Артём Бординов
В Пензе пропал блогер и актёр сериала "Зёма" Артём Бординов, известный как Тяпа. Как сообщили Лайфу в полиции, с заявлением о пропаже обратилась его жена. Она рассказала, что ранее супруг так себя не вёл. Телефон пропавшего с момента исчезновения отключён.
Ориентировка на пропавшего Артёма Бординова. Фото © VK / "Лиза алерт"
На данный момент правоохранители занимаются поиском актёра, к мероприятиям подключились волонтёры поискового отряда "Лиза алерт". В свою очередь коллега Бординова актёр Семён Молоканов (Зёма) заявил Лайфу, что также ничего не знает о его местоположении.
Лайф писал, что в Свердловской области мужчина сознался в убийстве собственной жены, пропавшей в конце декабря прошлого года. Сообщается, что он ранее применял к ней физическую силу.
VK / Артём Бординов