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11 января, 14:06

В Пензе пропал актёр сериала "Зёма" Артём Бординов

В Пензе пропал блогер и актёр сериала "Зёма" Артём Бординов, известный как Тяпа. Как сообщили Лайфу в полиции, с заявлением о пропаже обратилась его жена. Она рассказала, что ранее супруг так себя не вёл. Телефон пропавшего с момента исчезновения отключён.

Ориентировка на пропавшего Артёма Бординова. Фото © VK / "Лиза алерт"

Ориентировка на пропавшего Артёма Бординова. Фото © VK / "Лиза алерт"

На данный момент правоохранители занимаются поиском актёра, к мероприятиям подключились волонтёры поискового отряда "Лиза алерт". В свою очередь коллега Бординова актёр Семён Молоканов (Зёма) заявил Лайфу, что также ничего не знает о его местоположении.

Лайф писал, что в Свердловской области мужчина сознался в убийстве собственной жены, пропавшей в конце декабря прошлого года. Сообщается, что он ранее применял к ней физическую силу.

Тела женщины и мужчины с простреленными головами нашли в квартире в Ленобласти

Тела женщины и мужчины с простреленными головами нашли в квартире в Ленобласти

Обложка ©

VK / Артём Бординов

Матвей Шандрыголов

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