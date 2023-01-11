Мальчик из Коломны, которого пыталась убить собственная мать, пришёл в сознание

Мальчик из Коломны, которого ударила ножом собственная мама, пришёл в себя. Радостной новостью поделилась в своём телеграм-канале в среду уполномоченный по правам детей в Подмосковье Ксения Мишонова. По её словам, малыш не отчаивается и даже попросил в следующий раз привезти ему игрушечный танк.

Омбудсмен рассказала, что у мальчика тяжёлые повреждения внутренних органов, впереди ему предстоят длительное лечение и реабилитация, но врачи рассчитывают, что детский организм с этим испытанием справится. Мишонова также выложила фотографию перебинтованной руки пострадавшего малыша — раны были получены при попытке защититься от занесённого над ним ножа.

Мальчик из Коломны получил раны, защищаясь от занесённого над ним ножа. Фото из телеграм-канала Ксении Мишоновой