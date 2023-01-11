Мальчик из Коломны, которого пыталась убить собственная мать, пришёл в сознание
Детский омбудсмен Мишонова: Раненный матерью мальчик из Коломны пришёл в сознание и попросил об игрушечном танке
Мальчик из Коломны, которого ударила ножом собственная мама, пришёл в себя. Радостной новостью поделилась в своём телеграм-канале в среду уполномоченный по правам детей в Подмосковье Ксения Мишонова. По её словам, малыш не отчаивается и даже попросил в следующий раз привезти ему игрушечный танк.
Омбудсмен рассказала, что у мальчика тяжёлые повреждения внутренних органов, впереди ему предстоят длительное лечение и реабилитация, но врачи рассчитывают, что детский организм с этим испытанием справится. Мишонова также выложила фотографию перебинтованной руки пострадавшего малыша — раны были получены при попытке защититься от занесённого над ним ножа.
Мальчик из Коломны получил раны, защищаясь от занесённого над ним ножа. Фото из телеграм-канала Ксении Мишоновой
"Мальчик защищался от ударов ножом, которые, предположительно, наносила его родная мать. Какие мотивы у неё были, под каким угаром она находилась в момент преступления, пока непонятно. Назначены все необходимые экспертизы. Но ничто не может её оправдать… Мы будем выступать за лишение её родительских прав", — добавила детский омбудсмен.
Напомним, что женщину, ударившую ножом собственного сына, оперативно задержали. Подруга горе-матери объяснила её попытку убить сына "послеродовым стрессом" и рассказала, что до этого инцидента та якобы не поднимала руку на детей, наоборот, заботилась, одевала и дарила подарки.
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