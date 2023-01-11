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11 января, 09:03

Мальчик из Коломны, которого пыталась убить собственная мать, пришёл в сознание

Детский омбудсмен Мишонова: Раненный матерью мальчик из Коломны пришёл в сознание и попросил об игрушечном танке

Мальчик из Коломны, которого ударила ножом собственная мама, пришёл в себя. Радостной новостью поделилась в своём телеграм-канале в среду уполномоченный по правам детей в Подмосковье Ксения Мишонова. По её словам, малыш не отчаивается и даже попросил в следующий раз привезти ему игрушечный танк.

Омбудсмен рассказала, что у мальчика тяжёлые повреждения внутренних органов, впереди ему предстоят длительное лечение и реабилитация, но врачи рассчитывают, что детский организм с этим испытанием справится. Мишонова также выложила фотографию перебинтованной руки пострадавшего малыша — раны были получены при попытке защититься от занесённого над ним ножа.

Мальчик из Коломны получил раны, защищаясь от занесённого над ним ножа. Фото из телеграм-канала Ксении Мишоновой

Мальчик из Коломны получил раны, защищаясь от занесённого над ним ножа. Фото из телеграм-канала Ксении Мишоновой

"Мальчик защищался от ударов ножом, которые, предположительно, наносила его родная мать. Какие мотивы у неё были, под каким угаром она находилась в момент преступления, пока непонятно. Назначены все необходимые экспертизы. Но ничто не может её оправдать… Мы будем выступать за лишение её родительских прав", — добавила детский омбудсмен.

Названо условие, при котором психика ребёнка сможет "переварить" материнскую жестокость

Названо условие, при котором психика ребёнка сможет "переварить" материнскую жестокость

Напомним, что женщину, ударившую ножом собственного сына, оперативно задержали. Подруга горе-матери объяснила её попытку убить сына "послеродовым стрессом" и рассказала, что до этого инцидента та якобы не поднимала руку на детей, наоборот, заботилась, одевала и дарила подарки.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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