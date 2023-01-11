Настоятель секты в Подмосковье задержан за изнасилование нескольких подростков

В Московской области задержан настоятель религиозной секты Анатолий Суворов за изнасилование нескольких подростков. Об этом рассказали в СУ СК по региону.

"По подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан Анатолий Суворов — представитель так называемой истинно-православной церкви. Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви", — уточняется в тексте.

По данным ФСБ и МВД России, злоумышленник был духовным наставником организации и совершил преступления против несовершеннолетних в 2016 и 2017 годах. В скором времени мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.