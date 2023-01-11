Настоятель секты в Подмосковье задержан за изнасилование нескольких подростков
Наставник из "истинно-православной церкви" задержан по подозрению в педофилии в Подмосковье
В Московской области задержан настоятель религиозной секты Анатолий Суворов за изнасилование нескольких подростков. Об этом рассказали в СУ СК по региону.
"По подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан Анатолий Суворов — представитель так называемой истинно-православной церкви. Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви", — уточняется в тексте.
По данным ФСБ и МВД России, злоумышленник был духовным наставником организации и совершил преступления против несовершеннолетних в 2016 и 2017 годах. В скором времени мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах педофил силой затащил пятиклассницу в свою квартиру, совершил с ней действия сексуального характера, а потом отпустил домой. Задержанному 60 лет, и он уже имеет судимость за аналогичные преступления.
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