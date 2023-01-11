Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Лайфом рассказал, чем для здоровья может быть опасно одновременное заражение несколькими вирусами.

1. Пневмония + грипп

Обложка © Shutterstock

По словам медика, при заболевании гриппом может возникнуть гриппозная пневмония. Это одно из тяжёлых проявлений вируса, которое способно привести даже к летальному исходу. Процент летальности у гриппозной пневмонии около 30%, однако в общем числе заболевших он составляет от 10 до 18%.

"То есть у каждого десятого, каждого шестого развивается воспаление лёгких, вызванное вирусом гриппа. При этом это очень тяжёлое воспаление, которое может привести к летальному исходу. В основном как раз летальные исходы при гриппе связаны с тем, что у человека развивается пневмония", — отметил врач.

2. Ковид + пневмония

Обложка © Shutterstock

Говоря о заражении коронавирусом, по большей части всё зависит от штамма. Например, в начале пандемии, когда все болели уханьским вариантом, одним из массовых проявлений заболевания была ковидная пневмония. Медик напомнил, что тогда даже не хватало реанимационных мест, кислорода для пациентов и прочего. Однако теперь ситуация меняется в связи с приходом новых штаммов. По словам иммунолога, в основном в России заражаются "омикроном", однако не за горами приход "кракена", который разбушевался в США.

"Омикрон" осложнений в виде пневмонии даёт относительно редко. Но если возникает ковидная пневмония, то это ковидная пневмония. То есть лёгкие забиваются фибрином, дыхательная недостаточность развивается, соответственно, человек получает кислород или в реанимации находится на искусственной вентиляции лёгких и может умереть", — пояснил собеседник Лайфа.

Среди последствий у гриппозной и ковидной пневмонии фиброз лёгких. Могут остаться очаги, которые уже не рассасываются. Именно там лёгкое остаётся без воздуха и не дышит. На этом фоне у человека уменьшается дыхательный объём органов, в результате чего может наступить гипоксия. Особенно люди это чувствуют, когда начинают заниматьтся физическим трудом: им не хватает кислорода, они буквально задыхаются.

"По нынешней ситуации из числа выявленных ковидная пневмония встречается примерно у 10% болеющих коронавирусной инфекцией", — подчеркнул Болибок.

3. Грипп + ковид

Гриппом и коронавирусом одновременно заражаются совсем слабые люди, отметил специалист. Это индивидуальная ситуация, не массовая. Как правило, среди таких пациентов люди с ослабленной иммунной системой, которые не прививались ни от какой инфекции, в организме которых вирус начинает размножаться.

"Это редкий и индивидуальный, но тяжёлый случай. Их выявляют, когда человек в тяжёлом состоянии поступает в больницу, им делают мазки, тогда выясняется, что у них и ковид, и грипп одновременно", — рассказал врач.