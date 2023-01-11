Учёные объяснили, почему ожирение опаснее для мужчин, чем для женщин
Ожирение несёт больше рисков для здоровья мужчин, чем женщин. Об этом пишет iScience, ссылаясь на специалистов из Университетского колледжа Лондона, Йоркского университета в Канаде и Каролинской университетской больницы в Швеции.
Ещё в 2018 году они установили, что у самок мышей с избыточным весом вырастало множество новых кровеносных сосудов, снабжавших кислородом жировую ткань. При этом у самцов процесс оказался гораздо менее выраженным. Позже учёные провели очередные исследования, изучив различия в так называемых эндотелиальных клетках, которые участвуют в формировании сосудов в жировых прослойках.
Выяснилось, что у мышиных самцов преобладают воспалительные процессы, которые связаны с недостаточной активностью в формировании сосудов. Тогда специалисты извлекли данные клетки из организма грызунов и отдельно проанализировали их. Женские реплицировались стремительнее, а мужские показали чувствительность к воспалительным стимулам.
Поэтому были сделаны выводы, что толстые мыши мужского пола предрасположены к возникновению таких опасных болезней, как проблемы с сердцем или диабет. Хотя генетика грызунов отличается от человеческой, исследователи считают, что результаты можно перенести и на людей, это поможет лучше изучить вопрос ожирения и найти способы борьбы с ним.
Ранее Лайф писал, когда в борьбе с ожирением поможет только хирургическое вмешательство. Так, бариатрические операции проводятся по показаниям и с индексом массы тела пациента свыше 40 единиц.
Shutterstock