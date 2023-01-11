Кардиолог заявил об опасности вейпинга при гриппе и простуде

Очень опрометчиво думать, что наши лёгкие — это просто два мешка, через которые мы ежедневно прогоняем воздух. Курение вейпов, сигарет, сигар, кальяна и прочего сильно отражается на бронхах и усугубляет течение гриппа и простуды, рассказал Лайфу кардиолог, терапевт медицинского центра Андреевские больницы "Неболит" Сергей Васильев.

"Система лёгочного обмена кислородом очень сложна. Здесь и регуляция проходимости бронхов, и клетки (они выделяют слизь), и реснитчатый эпителий (он эвакуирует мельчайшие частицы и пылинки). Курение всегда приводит к ослаблению всех этих систем", — предупредил врач.

Васильев подчеркнул, что прежде всего дым повреждает мышечные клетки реснитчатого эпителия. Из-за этого мокрота перестаёт выделяться, а вредные вещества скапливаются в лёгких и раздражают бронхи. Причём мокрота может инфицироваться и вызывать воспаление.

По словам кардиолога, никотин в курительных смесях приводит к спазму бронхов — они сужаются, затрудняется обмен кислородом. В результате возникают одышки и удушья. В целом, курение провоцирует снижение защитного иммунитета, напомнил собеседник Лайфа.

"Поэтому бактерии и вирусы, которые проникают внутрь, гораздо легче размножаются и распространяются в организме, вызывая более тяжёлые формы заболевания, чем у некурящих людей", — резюмировал врач.