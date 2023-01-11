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11 января, 16:38

Олег Кононов покидает пост главного тренера тульского "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов уходит с должности. Об этом рассказал "Чемпионату" руководитель клуба Гурам Аджоев, назвав решение обоюдным.

"Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский "Арсенал". Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаёмся, пожав друг другу руки", пояснил он.

По его словам, в ближайшее время станет известно имя нового тренера, который присоединится к команде на сборах в Турции, стартующих 14 января. Кононов возглавлял "Арсенал" с лета 2022 года. За это время клуб провёл 20 матчей в нынешнем сезоне Первой лиги, одержав девять побед. Сейчас команда на шестой позиции в турнирной таблице.

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Ранее сообщалось, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не планирует покидать команду зимой. Хотя, по слухам, 33-летний испанец получил предложение от команды чемпионата Испании и всерьёз его рассматривает.

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LIFE / Владимир Суворов

Татьяна Миссуми

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