Олег Кононов покидает пост главного тренера тульского "Арсенала"

"Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский "Арсенал". Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаёмся, пожав друг другу руки", — пояснил он.

По его словам, в ближайшее время станет известно имя нового тренера, который присоединится к команде на сборах в Турции, стартующих 14 января. Кононов возглавлял "Арсенал" с лета 2022 года. За это время клуб провёл 20 матчей в нынешнем сезоне Первой лиги, одержав девять побед. Сейчас команда на шестой позиции в турнирной таблице.