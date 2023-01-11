Нападающего "Спартака" Промеса заподозрили в связях с наркобароном
AD: Игрока "Спартака" Промеса заподозрили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса заподозрили в связях с наркоторговцем. Как пишет AD, речь идёт о деле Зигфрида Уортела из Суринама, у которого в 2019 году пропала партия кокаина весом в 400 килограммов. Инцидент привёл к убийству двух людей, в том числе бывшего футболиста "Антверпена" Келвина Мейнарда.
Полиция считает, что игравший тогда в амстердамском "Аяксе" Промес заплатил Уортелу за исчезнувший кокаин 250 тысяч евро "ради своей безопасности". Более того, в телефоне наркобарона был найден контакт футболиста. По словам его адвоката, у правоохранителей нет доказательств, что подзащитный получал какие-либо деньги.
"Это ничем не подтверждённые сплетни. Мой клиент говорит, что не знает Промеса и не знает его номера телефона. Есть только информация, которая поступила в отдел криминальной разведки и то, что попало в СМИ. В основном это сплетни, больше ничего", — сказал он.
Ранее СМИ писали, что нидерландская полиция подозревает Квинси Промеса в незаконном обороте наркотиков. Считается, что он якобы вложился в крупную партию кокаина, перехваченную позднее полицией. Также футболист был замешан в драке с двоюродным братом, в которой нанёс ему несколько ударов ножом. Тогда суд обязал его выплатить пострадавшему компенсацию.