"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 16:36

Нападающего "Спартака" Промеса заподозрили в связях с наркобароном

AD: Игрока "Спартака" Промеса заподозрили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу

<p>Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса заподозрили в связях с наркоторговцем. Как пишет AD, речь идёт о деле Зигфрида Уортела из Суринама, у которого в 2019 году пропала партия кокаина весом в 400 килограммов. Инцидент привёл к убийству двух людей, в том числе бывшего футболиста "Антверпена" Келвина Мейнарда.

Полиция считает, что игравший тогда в амстердамском "Аяксе" Промес заплатил Уортелу за исчезнувший кокаин 250 тысяч евро "ради своей безопасности". Более того, в телефоне наркобарона был найден контакт футболиста. По словам его адвоката, у правоохранителей нет доказательств, что подзащитный получал какие-либо деньги.

"Это ничем не подтверждённые сплетни. Мой клиент говорит, что не знает Промеса и не знает его номера телефона. Есть только информация, которая поступила в отдел криминальной разведки и то, что попало в СМИ. В основном это сплетни, больше ничего", сказал он.

Квинси Промес пропустил медосмотр "Спартака" перед сборами в ОАЭ

Квинси Промес пропустил медосмотр "Спартака" перед сборами в ОАЭ

Ранее СМИ писали, что нидерландская полиция подозревает Квинси Промеса в незаконном обороте наркотиков. Считается, что он якобы вложился в крупную партию кокаина, перехваченную позднее полицией. Также футболист был замешан в драке с двоюродным братом, в которой нанёс ему несколько ударов ножом. Тогда суд обязал его выплатить пострадавшему компенсацию.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров