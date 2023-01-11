Нападающего "Спартака" Промеса заподозрили в связях с наркобароном

Нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса заподозрили в связях с наркоторговцем. Как пишет AD, речь идёт о деле Зигфрида Уортела из Суринама, у которого в 2019 году пропала партия кокаина весом в 400 килограммов. Инцидент привёл к убийству двух людей, в том числе бывшего футболиста "Антверпена" Келвина Мейнарда.

Полиция считает, что игравший тогда в амстердамском "Аяксе" Промес заплатил Уортелу за исчезнувший кокаин 250 тысяч евро "ради своей безопасности". Более того, в телефоне наркобарона был найден контакт футболиста. По словам его адвоката, у правоохранителей нет доказательств, что подзащитный получал какие-либо деньги.

"Это ничем не подтверждённые сплетни. Мой клиент говорит, что не знает Промеса и не знает его номера телефона. Есть только информация, которая поступила в отдел криминальной разведки и то, что попало в СМИ. В основном это сплетни, больше ничего", — сказал он.