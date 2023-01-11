Пескова спросили о причине смены командующего СВО и "расширении масштаба" задач
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о причине смены командующего СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался объяснять кадровые перестановки в руководстве Объединённой группировки войск в зоне спецоперации, уточнив, что пояснения дадут в Минобороне.
"Это вопрос в Минобороны", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста ТАСС о причинах кадровых изменений и значении фразы оборонного ведомства о "расширении масштаба" решаемых в СВО задач.
Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл новые назначения руководства специальной военной операцией в связи с "расширением масштаба решаемых задач". Так, командующим Объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.