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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 16:50
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Пескова спросили о причине смены командующего СВО и "расширении масштаба" задач

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о причине смены командующего СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался объяснять кадровые перестановки в руководстве Объединённой группировки войск в зоне спецоперации, уточнив, что пояснения дадут в Минобороне.

"Это вопрос в Минобороны", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста ТАСС о причинах кадровых изменений и значении фразы оборонного ведомства о "расширении масштаба" решаемых в СВО задач.

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Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл новые назначения руководства специальной военной операцией в связи с "расширением масштаба решаемых задач". Так, командующим Объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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