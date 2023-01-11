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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 17:08
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Глава МАГАТЭ выразил надежду на встречу с Путиным после переговоров с Зеленским

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о намерении приехать в Россию после переговоров с Зеленским

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото © ТАСС / ЕРА / JUNG YEON-JE / POOL

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото © ТАСС / ЕРА / JUNG YEON-JE / POOL

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на следующей неделе планирует приехать на Украину для проведения нескольких встреч, после чего собирается посетить Россию.

"На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с президентом [Владимиром] Зеленским, премьер-министром [Денисом] Шмыгалем, министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию", — заявил Гросси в среду в эфире итальянского телеканала Rai News 24.

Он также выразил надежду на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, вспомнив о "глубокой и искренней беседе" с российским лидером в октябре в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже сообщил ТАСС, что пока в графике Путина нет переговоров с гендиректором МАГАТЭ.

Резервная линия электропередачи ЗАЭС была отключена из-за повреждений после обстрела
Резервная линия электропередачи ЗАЭС была отключена из-за повреждений после обстрела

Ранее МАГАТЭ заявило о готовности разместить свои миссии на всех украинских АЭС. Эксперты планируют оказывать помощь их персоналу для "поддержания высокого уровня ядерной безопасности".

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Ирина Фальке
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