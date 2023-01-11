Последний король Греции Константин II умер в Афинах в возрасте 82 лет

В Афинах после инсульта скончался последний король Греции Константин II. О его кончине сообщает греческий новостной портал Newsbomb.

По информации издания, 82-летний бывший монарх перенёс острый инсульт в своём доме в греческой столице, в течение семи дней ему оказывали помощь в реанимации больницы "Игия", куда он был доставлен в критическом состоянии. В клинике вместе с Константином II находились члены его семьи — жена Анна-Мария Датская, дети и сестра.

В последние годы у бывшего короля Греции нередко возникали серьёзные проблемы со здоровьем. У него уже был инсульт, в декабре 2021 года у Константина II диагностировали пневмонию и отёк лёгких, а затем он был госпитализирован из-за ковида. В последнее время бывший монарх был прикован к инвалидной коляске.