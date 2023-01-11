Бывший американский разведчик Риттер заявил, что коллективный Запад лжёт России

Военный аналитик, отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что коллективный Запад лжёт России. Он сослался на недавние заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда относительно Минских соглашений.

"Мы видим, когда речь заходит о подходе Запада к России, любая ложь приемлема, любое искажение правды приемлемо, любое нарушение доверия приемлемо, как будто это в порядке вещей", — сказал Риттер на мероприятии, организованном Институтом Шиллера.

Бывший разведчик указал, что, как только политики стали лгунами, им уже не может быть доверия.

"Мы просим Россию иметь дело со лжецами, поставить на кон их интересы в сфере государственной безопасности в надежде, что лжецы больше не будут лгать", — подчеркнул аналитик.