Бывший американский разведчик Риттер заявил, что коллективный Запад лжёт России
Военный аналитик, отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что коллективный Запад лжёт России. Он сослался на недавние заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда относительно Минских соглашений.
"Мы видим, когда речь заходит о подходе Запада к России, любая ложь приемлема, любое искажение правды приемлемо, любое нарушение доверия приемлемо, как будто это в порядке вещей", — сказал Риттер на мероприятии, организованном Институтом Шиллера.
Бывший разведчик указал, что, как только политики стали лгунами, им уже не может быть доверия.
"Мы просим Россию иметь дело со лжецами, поставить на кон их интересы в сфере государственной безопасности в надежде, что лжецы больше не будут лгать", — подчеркнул аналитик.
Риттер добавил, что с российской точки зрения это просто безответственное и нереалистичное предложение. По его мнению, Запад демонизирует русских и не способен воспринимать президента РФ Владимира Путина "в соответствующем историческом контексте", а также "не способен иметь с ним дело ответственным образом, когда речь идёт о решении сегодняшних проблем".
Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что высказывания экс-канцлера могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала, а российский лидер Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным заявлением.
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