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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 20:13
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Москалькова рассказала, на каком языке говорит с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в неформальной обстановке общается с омбудсменом Украины Лубинцом на русском языке. По её словам, коллега из Незалежной прекрасно им владеет.

"В публичном пространстве Лубинец говорит на украинском языке, когда мы собираемся нашими миссиями со своими представителями аппарата, мы разговариваем на русском языке. Они прекрасно владеют русским языком, большинство из них закончили русские школы, и языкового барьера никакого нет", сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

При этом состоявшийся в Анкаре разговор она назвала прагматичным, так как "все заинтересованы в том, чтобы помочь конкретным людям".

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Напомним, что Татьяна Москалькова провела в Анкаре встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. На первой, двусторонней обсуждались вопросы гуманитарной помощи. В частности, она обратилась к Лубинцу с просьбой помочь украинцам, желающим приехать к родственникам в РФ. Также она заявила, что везёт домой письма от пленных российских военнослужащих, адресованные родным и близким.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Шандрыголов
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