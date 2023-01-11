Москалькова рассказала, на каком языке говорит с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в неформальной обстановке общается с омбудсменом Украины Лубинцом на русском языке. По её словам, коллега из Незалежной прекрасно им владеет.
"В публичном пространстве Лубинец говорит на украинском языке, когда мы собираемся нашими миссиями — со своими представителями аппарата, мы разговариваем на русском языке. Они прекрасно владеют русским языком, большинство из них закончили русские школы, и языкового барьера никакого нет", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
При этом состоявшийся в Анкаре разговор она назвала прагматичным, так как "все заинтересованы в том, чтобы помочь конкретным людям".
Напомним, что Татьяна Москалькова провела в Анкаре встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. На первой, двусторонней обсуждались вопросы гуманитарной помощи. В частности, она обратилась к Лубинцу с просьбой помочь украинцам, желающим приехать к родственникам в РФ. Также она заявила, что везёт домой письма от пленных российских военнослужащих, адресованные родным и близким.
ТАСС / Сергей Савостьянов