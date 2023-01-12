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12 января, 14:43

Республиканцы в Конгрессе США проведут расследование из-за секретных документов Байдена

Республиканец Госар: Партия проведёт расследование в отношении Байдена из-за секретных документов

Республиканцы в Конгрессе Соединённых Штатов хотят провести расследование из-за обнаружения секретных документов в аналитическом центре, связанных с американским президентом Джо Байденом. Об этом заявил представитель соответствующей партии Пол Госар в беседе с РИА "Новости".

"[Республиканцы в Конгрессе] проведут расследование и позаботятся о том, чтобы Байден ответил за свои преступления", — подчеркнул он.

Госар также отметил равнодушие демократов к этой ситуации. По его словам, небрежное хранение секретных документов — это уголовное преступление, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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Ранее стало известно о новой партии секретных документов, связанных с Байденом. При этом на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не готова говорить о других секретных данных в иных офисах президента США.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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