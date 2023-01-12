Республиканцы в Конгрессе США проведут расследование из-за секретных документов Байдена

Республиканцы в Конгрессе Соединённых Штатов хотят провести расследование из-за обнаружения секретных документов в аналитическом центре, связанных с американским президентом Джо Байденом. Об этом заявил представитель соответствующей партии Пол Госар в беседе с РИА "Новости".

"[Республиканцы в Конгрессе] проведут расследование и позаботятся о том, чтобы Байден ответил за свои преступления", — подчеркнул он.

Госар также отметил равнодушие демократов к этой ситуации. По его словам, небрежное хранение секретных документов — это уголовное преступление, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.