В США обнаружили новую партию секретных документов, связанных с Байденом

Помощники президента США Джо Байдена нашли как минимум ещё одну партию документов, связанных с главой Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"[Засекреченные бумаги находились] в месте за пределами вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации Барака Обамы", — указывает телеканал.

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не готова говорить о других секретных документах в иных офисах Байдена. По её словам, делом занимается Минюст, а администрация не готова предоставлять другую информацию.