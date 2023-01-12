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11 января, 21:55

В США обнаружили новую партию секретных документов, связанных с Байденом

NBC: Помощники Байдена обнаружили ещё одну партию связанных с ним секретных документов

Помощники президента США Джо Байдена нашли как минимум ещё одну партию документов, связанных с главой Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"[Засекреченные бумаги находились] в месте за пределами вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации Барака Обамы", — указывает телеканал.

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не готова говорить о других секретных документах в иных офисах Байдена. По её словам, делом занимается Минюст, а администрация не готова предоставлять другую информацию.

В найденных секретных документах Байдена обнаружены разведданные по Украине

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Напомним, десять секретных документов времён вице-президентства Джо Байдена нашли в аналитическом центре Вашингтона личные поверенные главы Белого дома. Их содержание не оглашается, однако указано, что в них нет информации о "ядерных секретах". Сам Байден удивился находке и заявил, что не знает содержания этих документов. При этом в Конгрессе призвали расследовать дело о секретных документах Байдена. Представитель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер потребовал оценить ущерб в связи с их обнаружением.

Обложка ©

Flickr / beemergirl99

Арина Родионова

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