Apple обвинили в краже технологии медкомпании для часов Apple Watch

Судья Международной торговой комиссии (ITC) США пришёл к выводу, что при разработке Apple Watch компания Apple нарушила авторские права. По данным издания MacRumors, речь идёт о патенте медицинской технологической компании Masimo на пульсоксиметр.

Фирма пожаловалась на американскую корпорацию ещё летом 2021 года. Разработчик пульсоксиметра потребовал прекратить продажи Apple Watch Series 6 и более новых моделей, в которых якобы используется украденное у них изобретение. Окончательный вердикт, прекращать ли IT-гиганту продажи умных часов, ITC должна вынести 10 мая 2023 года. Сама Apple категорически не согласна с вердиктом судьи.