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11 января, 21:01

Apple обвинили в краже технологии медкомпании для часов Apple Watch

Суд США признал Apple виновной в незаконном использовании технологии Masimo в умных часах

Судья Международной торговой комиссии (ITC) США пришёл к выводу, что при разработке Apple Watch компания Apple нарушила авторские права. По данным издания MacRumors, речь идёт о патенте медицинской технологической компании Masimo на пульсоксиметр.

Фирма пожаловалась на американскую корпорацию ещё летом 2021 года. Разработчик пульсоксиметра потребовал прекратить продажи Apple Watch Series 6 и более новых моделей, в которых якобы используется украденное у них изобретение. Окончательный вердикт, прекращать ли IT-гиганту продажи умных часов, ITC должна вынести 10 мая 2023 года. Сама Apple категорически не согласна с вердиктом судьи.

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Обложка ©

Unsplash

Арина Родионова

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