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11 января, 20:40

В Молдавии надеются вступить в Евросоюз к 2030 году

Глава МИД Молдавии Попеску надеется, что через семь лет страну примут в Евросоюз

Молдавия, которая получила летом 2022 года статус кандидата в члены Евросоюза, потратит не менее семи лет на проведение реформ, необходимых для вступления в ЕС. Об этом заявил глава МИД республики Николай Попеску.

"Молдавия — будущий член Евросоюза, и наша цель — закончить большинство необходимых реформ к 2030 году. У нас есть плюс-минус семь лет на то, что зависит от нас, но есть и политическая часть, которая зависит от процессов внутри ЕС", — сказал министр в интервью телеканалу TV8.

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Также он признал, что "всегда есть объективный политический фактор, который может повлиять на развитие событий, ускорив или замедлив их". При этом, по мнению Попеску, на процесс полноценного присоединения к ЕС, "в который входит вступление в зоны евро и Шенгена, республике понадобится 25-30 лет".

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна обязательно станет частью Евросоюза. При этом евроинтеграция, по её мнению, может произойти уже до конца текущего десятилетия.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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