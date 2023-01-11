В Молдавии надеются вступить в Евросоюз к 2030 году

Молдавия, которая получила летом 2022 года статус кандидата в члены Евросоюза, потратит не менее семи лет на проведение реформ, необходимых для вступления в ЕС. Об этом заявил глава МИД республики Николай Попеску.

"Молдавия — будущий член Евросоюза, и наша цель — закончить большинство необходимых реформ к 2030 году. У нас есть плюс-минус семь лет на то, что зависит от нас, но есть и политическая часть, которая зависит от процессов внутри ЕС", — сказал министр в интервью телеканалу TV8.

Также он признал, что "всегда есть объективный политический фактор, который может повлиять на развитие событий, ускорив или замедлив их". При этом, по мнению Попеску, на процесс полноценного присоединения к ЕС, "в который входит вступление в зоны евро и Шенгена, республике понадобится 25-30 лет".