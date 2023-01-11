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11 января, 20:00

Парламент Чехии продлил визы для украинских беженцев до 2024 года

Сенат Парламента Чехии утвердил закон, продлевающий предоставление убежища и соответствующие визы для граждан Украины до марта 2024 года. Теперь документ должен завизировать президент страны, пишет агентство ЧТК.

Ожидается, что это произойдёт в ближайшее время. Согласно данным издания, на территории Чехии находятся 300 тысяч украинцев. Власти республики предоставляют им услуги здравоохранения, бесплатное образование и возможность устроиться на работу. Трудоустроены там, как информирует СМИ, порядка половины беженцев.

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Вице-президент Еврокомиссии: Беженцы с Украины останутся в Европе на долгие годы

Ранее Лайф писал, швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за высказывания об украинцах. Глава Департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф заявил, что украинские беженцы "в некоторых случаях более требовательны" в сравнении с другими мигрантами, а также рассказал о недовольстве местных жителей по поводу новых прибывающих волн.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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