Парламент Чехии продлил визы для украинских беженцев до 2024 года
Сенат Парламента Чехии утвердил закон, продлевающий предоставление убежища и соответствующие визы для граждан Украины до марта 2024 года. Теперь документ должен завизировать президент страны, пишет агентство ЧТК.
Ожидается, что это произойдёт в ближайшее время. Согласно данным издания, на территории Чехии находятся 300 тысяч украинцев. Власти республики предоставляют им услуги здравоохранения, бесплатное образование и возможность устроиться на работу. Трудоустроены там, как информирует СМИ, порядка половины беженцев.
Ранее Лайф писал, швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за высказывания об украинцах. Глава Департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф заявил, что украинские беженцы "в некоторых случаях более требовательны" в сравнении с другими мигрантами, а также рассказал о недовольстве местных жителей по поводу новых прибывающих волн.
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