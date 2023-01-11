Парламент Чехии продлил визы для украинских беженцев до 2024 года

Сенат Парламента Чехии утвердил закон, продлевающий предоставление убежища и соответствующие визы для граждан Украины до марта 2024 года. Теперь документ должен завизировать президент страны, пишет агентство ЧТК.

Ожидается, что это произойдёт в ближайшее время. Согласно данным издания, на территории Чехии находятся 300 тысяч украинцев. Власти республики предоставляют им услуги здравоохранения, бесплатное образование и возможность устроиться на работу. Трудоустроены там, как информирует СМИ, порядка половины беженцев.