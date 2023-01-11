"Ак Барс" одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде "Авангард"

Хоккеисты "Ак Барса" на выезде с минимальным счётом обыграли омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ. К концу поединка на табло горело 2:1 в пользу казанского клуба.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Воронков (1-я минута) и Илья Сафонов (48-я). У проигравших отличился Арсений Грицюк (4), а передачу ему отдал Сергей Толчинский, который набрал результативный балл уже в четвёртой игре подряд (одна шайба и шесть голевых пасов).

Эта победа стала для "Ак Барса" уже пятой подряд, казанский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 49 матчей. А "Авангард" с 62 очками в 49 играх располагается на третьей строчке.