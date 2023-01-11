Дешам назвал неуместными слова главы Федерации футбола Франции о Зидане

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказался после слов главы Федерации футбола страны Ноэля Ле Граэ о Зинедине Зидане. Специалист назвал это заявление неуместным, но отметил последующие извинения.

"Прежде чем кто-нибудь задаст вопрос на этот счёт, я предпочёл бы сам сказать пару слов про заявления президента. Как он сам отметил и признал, его комментарии были неуместны. Думаю, здорово, что он извинился перед Зизу", — приводит слова Дешама RMC Sport.

Тренер признал, что спортивная ситуация привела к возникновению конкуренции между ним и Зиданом, но он всегда будет с огромным уважением относиться к легенде французского футбола, учитывая, что они вместе прошли как игроки и кем по итогу стал Зидан, а также его значимость для футбола и спорта в целом.