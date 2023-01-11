Зеленский: Киев ждёт от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная ждёт от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Киева. Глава государства также отметил, что решение о дальнейших перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс будет приниматься на летнем саммите НАТО, который пройдёт в Вильнюсе.

"Просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об "открытых дверях" недостаточно для Украины… Нам нужны шаги вперёд. Решение будет в Вильнюсе, мы очень ждём мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери", — сказал Зеленский в среду на пресс-конференции во Львове.