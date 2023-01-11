Рабочему оторвало ногу при обрушении крыши завода в Подмосковье
В цехе Фряновского керамического завода в Щёлково обрушилась крыша, пострадали 2 рабочих
Фото с места обрушения кровли на Фряновском заводе. Обложка © VK / "Моя Москва"
Двое рабочих получили травмы в результате обрушения кровли на территории керамического завода в подмосковном городе Щёлково. В настоящее время оба госпитализированы.
ЧП случилось в посёлке Фряново сегодня, 11 января. Крыша рухнула в ходе проведения работ по укреплению бетонных колонн строящегося здания. Одному из рабочих в результате случившегося оторвало ногу.
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