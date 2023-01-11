Рабочему оторвало ногу при обрушении крыши завода в Подмосковье

Двое рабочих получили травмы в результате обрушения кровли на территории керамического завода в подмосковном городе Щёлково. В настоящее время оба госпитализированы.

ЧП случилось в посёлке Фряново сегодня, 11 января. Крыша рухнула в ходе проведения работ по укреплению бетонных колонн строящегося здания. Одному из рабочих в результате случившегося оторвало ногу.

Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту нарушений безопасности на стройке. Криминалисты и сотрудники МЧС осмотрели место и поговорили со свидетелями. Также планируется допросить собственников предприятия и помещения.