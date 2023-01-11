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11 января, 19:08

Рабочему оторвало ногу при обрушении крыши завода в Подмосковье

В цехе Фряновского керамического завода в Щёлково обрушилась крыша, пострадали 2 рабочих

<p>Фото с места обрушения кровли на Фряновском заводе. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BA&c%5Bsection%5D=statuses&z=photo-115004560_457363658/wall-115004560_276365" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Моя Москва"</a></p>

Фото с места обрушения кровли на Фряновском заводе. Обложка © VK / "Моя Москва"

Двое рабочих получили травмы в результате обрушения кровли на территории керамического завода в подмосковном городе Щёлково. В настоящее время оба госпитализированы.

ЧП случилось в посёлке Фряново сегодня, 11 января. Крыша рухнула в ходе проведения работ по укреплению бетонных колонн строящегося здания. Одному из рабочих в результате случившегося оторвало ногу.

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Ирина Фальке

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