Психотерапевт подсказала способ отучить ребёнка от мата без криков и слёз

Ребёнок непременно начнёт материться, если такая привычка есть у самих родителей. И если они не делают замечаний сами себе, то нет смысла ругать за это детей, рассказала "Газете.ru" семейный психотерапевт Анита Дмитриева.

Когда детей ругают за мат, они могут запомнить такую реакцию как слабость взрослых и потом воспользуются этим, чтобы позлить их. Также ребёнок может начать нападать в ответ или замкнётся в себе. Вместо этого родителю следует сообщить о своём удивлении и воспользоваться приёмом поведенческой терапии — игнорировать нежелательное поведение.

"То есть единожды спокойно и невозмутимо выразить неудовольствие и несогласие и прекратить давать любую обратную связь и внимание ребёнку, если мат будет продолжаться. Важно сразу возвращаться в контакт, как только поведение ребёнка станет приемлемым. Сохранять эту позицию так долго, пока мат себя не изживёт", — советует психотерапевт.

Отучить ребёнка от нецензурной брани также можно путём эмоционально-зрелого общения с ним, обратив внимание чада на неприятное слово и попросить разъяснить вам его смысл. Если дитя не понимает сказанного, родитель может предложить не использовать слова, значение которых никому не известно.

"Если понимает, то попросить объяснить, с какой целью он использовал именно эти выражения, и предложить выразить это другими словами; сохраняя спокойствие, прояснить, откуда взялось выражение; сообщить о своём отношении к использованию подобных слов", — объяснила Дмитриева.

Таким образом взрослые смогут показать детям способ реакции на нежелательное или возмутительное поведение, сохраняя при этом собственное достоинство и получая больше информации.