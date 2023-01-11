Психолог составила топ хлёстких фраз родителей, которые испортят жизнь ребёнку

При взаимодействии с ребёнком родитель может сыпать фразами, которые тот ни в коем случае не должен слышать. Есть определённые директивы, подразумевающие некие установки и последствия. Они будут прослеживаться как в детстве, так и во взрослой жизни чада, потому что срабатывают на подсознательном уровне, словно якоря, объяснила клинический психолог Арина Кейро в беседе с Лайфом. Так о каких фразах любящим мамам и папам следует забыть навсегда?

"Не живи!"

Что значит директива "Не живи"? Она состоит из этих расхожих фраз, которые дети слышат от родителей: "Уйди отсюда", "Не мешай мне". Или, например, взрослые, когда злятся, говорят: "Глаза б мои тебя не видели!", "Иди поиграй сам". Это всё ведёт к тому, что ребёнок чувствует себя ненужным, думает о том, что "лучше бы я вообще не рождался". Последствия этих фраз в детстве — ребёнок часто получает ссадины, травмируется, попадает в передряги, так как подсознательно действует установка "Уничтожь себя!", "Ты не должен жить". У взрослых это проявляется блокировкой чувства безопасности. Человек может с риском относиться к жизни, может поступать неосознанно, чтобы себя уничтожить.

Ещё такой вариант к первой директиве: когда человек употребляет какие-то напитки, наркотики, ещё что-то, одним словом, уничтожает организм специально. Асоциальное поведение здесь может быть — то есть такие последствия, суицидальное состояние, когда человек пытается избавиться от жизни Арина Кейро Клинический психолог

"Не будь ребёнком!"

Вторая директива: "Не будь ребёнком". Бывает, мамы и папы не разрешают чадам быть самими собой. Какими фразами это проявляется? "Что ты себя ведёшь как маленький?" или "Ты уже большой". А мальчики особенно часто слышат: "Ты мужчина, мужчины не плачут". Да, родители запрещают плакать — "Не реви!" или ещё что-то похожее. Ставить детей на свой уровень, общаться якобы на равных — "Ты же взрослый!", "Ты такой же, как я, родитель" — категорически нельзя. Иначе, повзрослев, они будут с трудом взаимодействовать с окружающими, начнут постоянно брать на себя ответственность за других. Отсюда вытекает состояние жертвы — "Я всем должен", а ещё блокируются чувства — человек их не проявляет. Такая личность может отстранённо относиться к собственным детям, не способна расслабиться в сексуальных отношениях, потому что не доверяет. Одним словом, это жизнь без чувств.

"Не расти!"

Родители часто не готовы отпустить ребёнка во взрослую жизнь, потому что не знают, чем им самим заниматься, если не присматривать за чадом. Фото © Shutterstock

Третья директива: "Не расти!". Нередко дочки-сыночки слышат от родителей фразы, мол, "Зачем ты так быстро растёшь?", "Ты так быстро вырос, не расти, побудь ещё ребёнком!" либо "Не торопись взрослеть! Детство — хорошее время, оставайся пока маленьким". Мамы и папы попросту боятся взросления чада и тяжело от себя его отпускают. Это как некая компенсация — самому побыть подольше ребёнком, потому что родители, возможно, по каким-то причинам быстро выросли и теперь живут жизнью наследника.

Во взрослой жизни, например, женщина может считать себя девочкой, поздно создать семью, так как долго находится в детском возрасте либо живёт с родителями Арина Кейро Клинический психолог

"Не думай!"

Четвёртая директива: "Не думай!". К ней относятся фразы в стиле "Ты чего, самый умный, что ли?", "Да что ты лезешь в разговоры?!", "Не рассуждай, а делай!". Такими комментариями родители тоже вносят блокировку, и отсюда возникает как раз то состояние, когда человека спросишь, а он не знает, что ответить. Вроде бы знание в голове есть во взрослой жизни, а когда нужно дать ответ, требуется время подумать. Почему? Тяжело проявлять знания из-за заложенной установки в детстве.

Также всё это отражается и на здоровье: проблемы с давлением (психосоматика). Чтобы не думать, давление повышается, голова начинает болеть, отключается мыслительный процесс. Такие люди склонны к злоупотреблению алкоголем, так как "отключают" голову. Также обостряются самокритичность и пессимистичность к себе и своей деятельности, потому что "запретили думать" Арина Кейро Клинический психолог

"Не чувствуй!"

Мамам и папам стоит забыть про фразы, которые блокируют проявление ребёнком чувств, эмоций, например страха или гнева. Фото © Shutterstock

Пятая директива: "Не чувствуй!". Случается, что родители стараются блокировать проявления чувств: гнева, страха. К примеру, ребёнок говорит: "Мама, я устал!", а в ответ слышит: "Потерпи, не проявляй эмоций, чувств". Последствия подобных установок очень серьёзные: они могут обернуться психосоматическими заболеваниями во взрослой жизни. Такие люди подавляют в себе эмоции и особенно подвержены инсультам, инфарктам, нередко умирают от них.

Также происходят проблемы с пищевыми нарушениями, так как не чувствуют норму: могут очень редко кушать или вовсе переедать (анорексия, ожирение). Алкоголь не исключение. У таких людей блокируется интуиция, их постоянно предают или бросают из-за отсутствия чувства защищённости Арина Кейро Клинический психолог

"Не достигай успеха!"