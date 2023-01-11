Эти 10 фото покажут, как старел любимец публики Константин Хабенский, которому исполнился 51 год

Детство Константина Хабенского

Фото © kommersant.ru / Из личного архива Константина Хабенского

Эту очаровательную фотографию видели многие фанаты Хабенского. В мальчике трудно разглядеть будущую звезду. Причём даже сам Костя не подозревал о том, какая его ждёт карьера. Спустя много лет в одном из интервью актёр признался: "Я мечтал стать пожарным, космонавтом, моряком и всем кем угодно, только не артистом".

1987 год. Хабенский — ученик 8 "Д" класса школы № 486 в Ленинграде

Фото © VK / Наталия Уварова

Одна из последних общих фотографий класса Хабенского. Вот он, в верхнем ряду, третий справа. К тому моменту парень уже решил пойти по стопам родителей и после школы поступать в Санкт-Петербургский техникум авиационного приборостроения и автоматики. Не знал только, что ему уготована совсем другая судьба.

1989 год. Хабенский в техникуме

Актёр Константин Хабенский с другом детства Александром Томиловым. Фото © VK / Александр Томилов

С техникумом не сложилось, хотя будущий актёр честно пытался. Хабенский проучился в нём три курса, но до диплома так и не добрался. Понял, что ни с автоматикой, ни с авиационным приборостроением ничего общего у него нет. С теорией всё было отлично. А вот практика постоянно хромала. Пришлось искать себя в чём-то ещё.

Начало 90-х. Первые выходы Хабенского на сцену

Фото © kommersant.ru / Из личного архива Константина Хабенского

После того как Константин попрощался с техникумом, он перепробовал несколько работ, но самой перспективной оказалась вакансия осветителя в театре-студии "Суббота". Там же парень вышел на сцену. Правда, в качестве массовки, но кого сейчас это волнует. Тогда Хабенский понял, что готов связать с театром жизнь.

1994 год. Первое появление Хабенского в большом кино

Кадр © "На кого Бог пошлёт". Режиссёр Владимир Зайкин, сценарист Владимир Зайкин / YouTube

В 90-м Хабенский поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии — в мастерскую Вениамина Фильштинского. Среди одногруппников были два Михаила — Пореченков и Трухин. После они ещё не раз выходили на сцену вместе. Первая роль Константина в кино была в комедии "На кого Бог пошлёт". Единственный момент — играл Хабенский прохожего.

2000 год. Хабенский в "Убойной силе"

Кадр © "Убойная сила". Режиссёр Евгений Аксёнов, сценаристы Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / Кинопоиск

Первая по-настоящему звёздная роль пришла к Хабенскому в начале двухтысячных, когда на телеэкраны вышла "Убойная сила". Оперативник Игорь Плахов моментально влюбил в себя всех девушек, которые смотрели сериал, а для парней стал героем. Но эта слава ничто по сравнению с тем, что будет после премьеры "Ночного дозора".

2004 год. Хабенский в "Ночном дозоре"

Кадр © "Ночной дозор". Режиссёр Тимур Бекмамбетов, сценарист Сергей Лукьяненко / kino-teatr.ru

Летом 2004-го случилась премьера блокбастера Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор", где Хабенский сыграл главную роль. Как принято говорить, на следующее утро Константин проснулся знаменитым.

2012 год. Хабенский — народный артист

Президент России Владимир Путин и актёр Константин Хабенский, удостоенный звания "Народный артист РФ". Фото © ТАСС / Алексей Никольский

К 2012-му портфолио Хабенского дало понять: его работы хотя бы раз в жизни видели все россияне. Без исключений. В январе того года актёр был удостоен почётного звания "Народный артист РФ".

2018 год. Ещё одна ТЭФИ

Константин Хабенский, признанный "Лучшим актёром телефильма/сериала" в номинации "Вечерний прайм", во время церемонии вручения премии ТЭФИ-2018 в театре "Россия". Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На своём творческом пути Хабенский не раз удостаивался профессиональных наград. На его счету несколько побед на "Кинотавре" и премий "Золотой орёл", "Ника", а также две ТЭФИ. Первую артист получил в 2016 году, вторую — в 2018-м за роль Троцкого в одноимённом сериале.

2023 год. Хабенский — худрук МХТ им. Чехова

Художественный руководитель, директор Московского художественного театра имени А.П. Чехова Константин Хабенский во время рождественского концерта в МХТ. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов