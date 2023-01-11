Эти 10 фото покажут, как старел любимец публики Константин Хабенский, которому исполнился 51 год
11 января Константин Хабенский отмечает 51-й день рождения. По этому поводу восстановили главные события жизни актёра и проследили, как за эти десятилетия менялась внешность народного любимца.
Детство Константина Хабенского
Эту очаровательную фотографию видели многие фанаты Хабенского. В мальчике трудно разглядеть будущую звезду. Причём даже сам Костя не подозревал о том, какая его ждёт карьера. Спустя много лет в одном из интервью актёр признался: "Я мечтал стать пожарным, космонавтом, моряком и всем кем угодно, только не артистом".
1987 год. Хабенский — ученик 8 "Д" класса школы № 486 в Ленинграде
Фото © VK / Наталия Уварова
Одна из последних общих фотографий класса Хабенского. Вот он, в верхнем ряду, третий справа. К тому моменту парень уже решил пойти по стопам родителей и после школы поступать в Санкт-Петербургский техникум авиационного приборостроения и автоматики. Не знал только, что ему уготована совсем другая судьба.
1989 год. Хабенский в техникуме
Актёр Константин Хабенский с другом детства Александром Томиловым.
Фото © VK / Александр Томилов
С техникумом не сложилось, хотя будущий актёр честно пытался. Хабенский проучился в нём три курса, но до диплома так и не добрался. Понял, что ни с автоматикой, ни с авиационным приборостроением ничего общего у него нет. С теорией всё было отлично. А вот практика постоянно хромала. Пришлось искать себя в чём-то ещё.
Начало 90-х. Первые выходы Хабенского на сцену
После того как Константин попрощался с техникумом, он перепробовал несколько работ, но самой перспективной оказалась вакансия осветителя в театре-студии "Суббота". Там же парень вышел на сцену. Правда, в качестве массовки, но кого сейчас это волнует. Тогда Хабенский понял, что готов связать с театром жизнь.
1994 год. Первое появление Хабенского в большом кино
Кадр © "На кого Бог пошлёт". Режиссёр Владимир Зайкин, сценарист Владимир Зайкин / YouTube
В 90-м Хабенский поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии — в мастерскую Вениамина Фильштинского. Среди одногруппников были два Михаила — Пореченков и Трухин. После они ещё не раз выходили на сцену вместе. Первая роль Константина в кино была в комедии "На кого Бог пошлёт". Единственный момент — играл Хабенский прохожего.
2000 год. Хабенский в "Убойной силе"
Кадр © "Убойная сила". Режиссёр Евгений Аксёнов, сценаристы Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / Кинопоиск
Первая по-настоящему звёздная роль пришла к Хабенскому в начале двухтысячных, когда на телеэкраны вышла "Убойная сила". Оперативник Игорь Плахов моментально влюбил в себя всех девушек, которые смотрели сериал, а для парней стал героем. Но эта слава ничто по сравнению с тем, что будет после премьеры "Ночного дозора".
2004 год. Хабенский в "Ночном дозоре"
Кадр © "Ночной дозор". Режиссёр Тимур Бекмамбетов, сценарист Сергей Лукьяненко / kino-teatr.ru
Летом 2004-го случилась премьера блокбастера Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор", где Хабенский сыграл главную роль. Как принято говорить, на следующее утро Константин проснулся знаменитым.
2012 год. Хабенский — народный артист
Президент России Владимир Путин и актёр Константин Хабенский, удостоенный звания "Народный артист РФ". Фото © ТАСС / Алексей Никольский
К 2012-му портфолио Хабенского дало понять: его работы хотя бы раз в жизни видели все россияне. Без исключений. В январе того года актёр был удостоен почётного звания "Народный артист РФ".
2018 год. Ещё одна ТЭФИ
Константин Хабенский, признанный "Лучшим актёром телефильма/сериала" в номинации "Вечерний прайм", во время церемонии вручения премии ТЭФИ-2018 в театре "Россия". Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
На своём творческом пути Хабенский не раз удостаивался профессиональных наград. На его счету несколько побед на "Кинотавре" и премий "Золотой орёл", "Ника", а также две ТЭФИ. Первую артист получил в 2016 году, вторую — в 2018-м за роль Троцкого в одноимённом сериале.
2023 год. Хабенский — худрук МХТ им. Чехова
Художественный руководитель, директор Московского художественного театра имени А.П. Чехова Константин Хабенский во время рождественского концерта в МХТ. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Худруком знаменитого театра Хабенского назначили ещё осенью 2021-го. За почти полтора года актёр показал, что с задачей заботы об МХТ отлично справляется. После начала СВО убрал из репертуара все ироничные спектакли. "Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. Ребята, выполняющие свой профессиональный долг. Просто мирные люди", — объяснил Хабенский.
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"Убойная сила". Режиссёр Евгений Аксёнов, сценаристы Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / Кинопоиск, © ТАСС / Сергей Савостьянов