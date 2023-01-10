Звезда "Доярки из Хацапетовки" Осипова закрутила роман с журналистом, который ей в сыновья годится

Российская актриса театра и кино Евгения Осипова не перестаёт удивлять поклонников. В прошлом году звезда "Доярки из Хацапетовки" неожиданно для многих развелась с кинооператором Анатолием Симченко, от которого родила сына Максима и дочь Софью. После расставания с мужем Осипова, похоже, быстро пришла в себя: теперь она в открытую наслаждается романом с новым возлюбленным. Всё бы ничего, но только кавалеру Женя в матери годится — ей 36, ему 18. Избранником артистки стал телеведущий и продюсер Андрей Карпов.