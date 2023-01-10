Звезда "Доярки из Хацапетовки" Осипова закрутила роман с журналистом, который ей в сыновья годится
В свои 18 Андрей имеет больше 250 тысяч подписчиков в соцсетях и неплохо зарабатывает. Возлюбленную и её детей от прошлого брака молодой человек называет "семьёй".
Актриса Евгения Осипова и журналист Андрей Карпов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glycogentvru
Российская актриса театра и кино Евгения Осипова не перестаёт удивлять поклонников. В прошлом году звезда "Доярки из Хацапетовки" неожиданно для многих развелась с кинооператором Анатолием Симченко, от которого родила сына Максима и дочь Софью. После расставания с мужем Осипова, похоже, быстро пришла в себя: теперь она в открытую наслаждается романом с новым возлюбленным. Всё бы ничего, но только кавалеру Женя в матери годится — ей 36, ему 18. Избранником артистки стал телеведущий и продюсер Андрей Карпов.
В соцсетях парень известен под ником "Гликоген-ТВ". Перед Новым годом парочка была замечена на катке на Красной площади в компании детей Осиповой. "Сходили семьёй на ГУМ-каток. Вчетвером, когда никто не мешает. Абсолютно никто", — подписал Карпов идиллическое фото.
Актриса Евгения Осипова с детьми и возлюбленным, журналистом Андреем Карповым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glycogentvru
Как пишет "Стархит", Евгения и Андрей вели себя как пара: держались за руки, обнимались, целовались. К тому же, судя по всему, молодой человек отлично поладил с сыном и дочерью дамы сердца.
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