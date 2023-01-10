10 фото, доказывающих, что алкоголизм — действительно болезнь, но не все это понимают

"24 часа трезвости — четыре года трезвости", — sobrietycosmos.

Фото © Twitter / sobrietycosmos

"У нас в Бельгии есть адвент-календарь, только с пивом", — robertinchamps.

Фото © Reddit / robertinchamps

"Десять лет постоянных пьянок и ноль заботы о себе. Скоро будет год, как я вообще не пью. Похудел, стал себя лучше чувствовать и нашёл работу, которая нравится. Жизнь стала лучше, и мне это определённо по душе", — fatheraabed.

Фото © Reddit / fatheraabed

"Сняли отель, в котором в ванной есть холодильник с пивом!" — CerebralSlurry.

Фото © Reddit / CerebralSlurry

"Всего один год без алкоголя кардинально изменил мою жизнь. Похудел на 25 кг и стал в тысячу раз счастливее", — Klamsykrawl.

Фото © Reddit / Klamsykrawl

"Сделал маскировку из банки газировки, чтобы можно было незаметно пить пиво", — JohnTestiCleese.

Фото © Reddit / JohnTestiCleese

"Бросил пить ровно год назад, и вот мой прогресс за это время", — iDoneDo.

Фото © Reddit / iDoneDo

"Обзор моего 2022 года! Зелёный — я не пил. Жёлтый — 1–3 напитка. Оранжевый — 4–6. Красный — 7+. Чёрный — до отключки", — dnekrash.

Фото © Reddit / dnekrash

"Сегодня у меня ровно пять лет трезвости!" — lojke.

Фото © Reddit / lojke

"Полгода назад увлёкся алкоголем. Вот моя коллекция за это время", — mebige.