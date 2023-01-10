10 фото, доказывающих, что алкоголизм — действительно болезнь, но не все это понимают
Казалось бы, всем ясно, что от алкоголя одни беды, но нет. В подборке собрали 5 постов от людей, которые всё осознали и избавились от зависимости. И ещё 5 — от тех, которым это только предстоит.
"24 часа трезвости — четыре года трезвости", — sobrietycosmos.
Фото © Twitter / sobrietycosmos
"У нас в Бельгии есть адвент-календарь, только с пивом", — robertinchamps.
Фото © Reddit / robertinchamps
"Десять лет постоянных пьянок и ноль заботы о себе. Скоро будет год, как я вообще не пью. Похудел, стал себя лучше чувствовать и нашёл работу, которая нравится. Жизнь стала лучше, и мне это определённо по душе", — fatheraabed.
Фото © Reddit / fatheraabed
"Сняли отель, в котором в ванной есть холодильник с пивом!" — CerebralSlurry.
Фото © Reddit / CerebralSlurry
"Всего один год без алкоголя кардинально изменил мою жизнь. Похудел на 25 кг и стал в тысячу раз счастливее", — Klamsykrawl.
Фото © Reddit / Klamsykrawl
"Сделал маскировку из банки газировки, чтобы можно было незаметно пить пиво", — JohnTestiCleese.
Фото © Reddit / JohnTestiCleese
"Бросил пить ровно год назад, и вот мой прогресс за это время", — iDoneDo.
Фото © Reddit / iDoneDo
"Обзор моего 2022 года!
Зелёный — я не пил.
Жёлтый — 1–3 напитка.
Оранжевый — 4–6.
Красный — 7+.
Чёрный — до отключки", — dnekrash.
Фото © Reddit / dnekrash
"Сегодня у меня ровно пять лет трезвости!" — lojke.
Фото © Reddit / lojke
"Полгода назад увлёкся алкоголем. Вот моя коллекция за это время", — mebige.
Фото © Reddit / mebige
Reddit / fatheraabed, mebige