"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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10 января, 12:25

10 фото, доказывающих, что алкоголизм — действительно болезнь, но не все это понимают

Казалось бы, всем ясно, что от алкоголя одни беды, но нет. В подборке собрали 5 постов от людей, которые всё осознали и избавились от зависимости. И ещё 5 — от тех, которым это только предстоит.

"24 часа трезвости — четыре года трезвости", — sobrietycosmos.

Фото © Twitter / sobrietycosmos

Фото © Twitter / sobrietycosmos

"У нас в Бельгии есть адвент-календарь, только с пивом", — robertinchamps.

Фото © Reddit / robertinchamps

Фото © Reddit / robertinchamps

"Десять лет постоянных пьянок и ноль заботы о себе. Скоро будет год, как я вообще не пью. Похудел, стал себя лучше чувствовать и нашёл работу, которая нравится. Жизнь стала лучше, и мне это определённо по душе", — fatheraabed.

Фото © Reddit / fatheraabed

Фото © Reddit / fatheraabed

"Сняли отель, в котором в ванной есть холодильник с пивом!" CerebralSlurry.

Фото © Reddit / CerebralSlurry

Фото © Reddit / CerebralSlurry

"Всего один год без алкоголя кардинально изменил мою жизнь. Похудел на 25 кг и стал в тысячу раз счастливее", — Klamsykrawl.

Фото © Reddit / Klamsykrawl

Фото © Reddit / Klamsykrawl

"Сделал маскировку из банки газировки, чтобы можно было незаметно пить пиво", — JohnTestiCleese.

Фото © Reddit / JohnTestiCleese

Фото © Reddit / JohnTestiCleese

"Бросил пить ровно год назад, и вот мой прогресс за это время", — iDoneDo.

Фото © Reddit / iDoneDo

Фото © Reddit / iDoneDo

"Обзор моего 2022 года!

Зелёный — я не пил.

Жёлтый — 1–3 напитка.

Оранжевый — 4–6.

Красный — 7+.

Чёрный — до отключки", — dnekrash.

Фото © Reddit / dnekrash

Фото © Reddit / dnekrash

"Сегодня у меня ровно пять лет трезвости!" lojke.

Фото © Reddit / lojke

Фото © Reddit / lojke

"Полгода назад увлёкся алкоголем. Вот моя коллекция за это время", — mebige.

Фото © Reddit / mebige

Фото © Reddit / mebige

10 смешных фотодоказательств, что кот-алкоголик — горе в семье

10 смешных фотодоказательств, что кот-алкоголик — горе в семье

Обложка ©

Reddit / fatheraabed, mebige

Сергей Трофимов

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