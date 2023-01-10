С премьеры "Уэнздей" прошло полтора месяца, а поток мемов ещё не прекратился, и вот 10 самых смешных

"Что мы все ожидали увидеть, когда узнали, что Тим Бёртон режиссирует Уэнздей⁠⁠", — alarmedlittlefrog.

Фото © Reddit / alarmedlittlefrog

"Это я смотрю "Уэнздей⁠⁠" и не понимаю, кому сопереживать", — Cruel_and_nice.

"Уэнздей⁠⁠" и "Мортиша". Фото © Reddit / Cruel_and_nice

"Все подростки после того, как посмотрели "Уэнздей⁠⁠", — odd_goater.

"Знаете, я и сам своего рода ГОТ". Фото © Reddit / odd_goater

"Мой образ в онлайне vs в реальной жизни", — heybaeeeeeeee.

Фото © Reddit / heybaeeeeeeee

"Уэнздей"⁠⁠ и ВЕЩЬ", — DonMcMani.

Фото © Reddit / DonMcMani

"У Уэнздей⁠⁠ на этом фото вайбы Пита Дэвидсона. Мне же не одному это показалось?" — MissAmErica96.

Фото © Reddit / MissAmErica96

"Парень сделал тату с Уэнздей⁠⁠. Выглядит так, словно она — дочь Сэмюэла Л. Джексона", — sladeshied.

Фото © Reddit / sladeshied

"Это мы все ждём, пока объявят, продлят ли "Уэнздей"⁠⁠ на второй сезон", — netflix.

Фото © Twitter / netflix

Фото © Pikabu / KudrashkaUU