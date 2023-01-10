С премьеры "Уэнздей" прошло полтора месяца, а поток мемов ещё не прекратился, и вот 10 самых смешных
"Уэнздей" от Netflix начал бить рекорды в первые дни после премьеры. И даже спустя почти два месяца мемы, связанные с сериалом, продолжают появляться на просторах Сети. Собрали десять самых-самых.
"Что мы все ожидали увидеть, когда узнали, что Тим Бёртон режиссирует Уэнздей", — alarmedlittlefrog.
Фото © Reddit / alarmedlittlefrog
"Это я смотрю "Уэнздей" и не понимаю, кому сопереживать", — Cruel_and_nice.
"Уэнздей" и "Мортиша". Фото © Reddit / Cruel_and_nice
"Все подростки после того, как посмотрели "Уэнздей", — odd_goater.
"Знаете, я и сам своего рода ГОТ". Фото © Reddit / odd_goater
"Мой образ в онлайне vs в реальной жизни", — heybaeeeeeeee.
Фото © Reddit / heybaeeeeeeee
"Уэнздей" и ВЕЩЬ", — DonMcMani.
Фото © Reddit / DonMcMani
"У Уэнздей на этом фото вайбы Пита Дэвидсона. Мне же не одному это показалось?" — MissAmErica96.
Фото © Reddit / MissAmErica96
"Парень сделал тату с Уэнздей. Выглядит так, словно она — дочь Сэмюэла Л. Джексона", — sladeshied.
Фото © Reddit / sladeshied
"Это мы все ждём, пока объявят, продлят ли "Уэнздей" на второй сезон", — netflix.
Фото © Twitter / netflix
"Уэнздей", — KudrashkaUU.
Фото © Pikabu / KudrashkaUU
"ОНИ", — DsInsects_.
Фото © Twitter / DsInsects_
Reddit / alarmedlittlefrog, sladeshied