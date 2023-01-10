7 предметов, создающих бардак и визуальный беспорядок в доме, — всегда убирайте их на место

Есть такие предметы, которые одним только присутствием в комнате визуально создают "творческий беспорядок". Просто приучите себя сразу убирать их на место или вовремя избавляйтесь от лишнего — тогда и находиться в квартире будет приятнее. О каких вещах речь?

1. Коллекция сувениров

Из отпуска в незнакомом городе так и хочется привезти с собой как можно больше сувениров на память. Чтобы лишний раз не тратиться по-крупному, люди покупают всякие тематические безделушки. И вот показанные всем друзьям и родственникам эти предметы потом либо стоят в серванте вперемешку с такими же сувенирами из других мест, либо, если речь о магнитах, висят на холодильнике. Именно они в больших количествах, особенно если не вписываются в общий дизайн интерьера, и создают визуальный бардак. Лучше в следующий раз выбирать не обычные фигурки, а, например, картины. Они не так сильно захламляют пространство.

2. Грязная посуда

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Конечно же, грязная посуда не могла не оказаться в этом списке. Даже одна невымытая тарелка, лежащая на дне кухонной раковины, уже вызывает ассоциации с бардаком и неряшливым хозяином. Ещё хуже, если на плите после готовки оставлены кастрюли или сковородки. Возьмите в привычку мыть посуду сразу — так вы время сэкономите и сможете поддерживать чистоту в доме.

3. Сушилка для белья

Все те, у кого дома нет машины для сушки белья, пользуются обычной складной сушилкой. Вещь полезная, для многих незаменимая. Вот только убирать её стоит сразу же, как вещи высохли. Потому что, когда по помещению, как флаги, развешаны носки, трусы и штаны, красоты дому это точно не добавит. С сушилкой комната сразу становится какой-то захламлённой на вид. Не хотите разводить бардак? Убирайте всё сразу после высыхания.

4. Беспорядок в ванной комнате

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Ванная комната — отдельный мир, в котором порой можно потеряться. Наверняка вы замечали, насколько сильно порядок или бардак в ней влияют на атмосферу во всём доме? Кстати, именно ванная отвечает за самооценку проживающих в квартире. Если все баночки расставлены по местам, ванна и раковина чистые, коврик пушистый, пахнет в комнате приятно — это свидетельствует о том, что хозяева уделяют себе много времени, заботясь. Противоположная ситуация намекнёт на низкую самооценку жильцов и желание слиться с толпой.

5. Коробки из-под техники

Одно дело хранить картонные коробки из-под техники, потому что не вышел гарантийный срок. Другое — захламлять ими пространство вокруг. Некоторым жалко выкидывать, вот картон и собирают огромными пирамидами где-нибудь в углу комнаты, на шкафу или под кроватью, создавая хаос и неопрятную обстановку. По сути, хранить коробки следует только две недели, если же брак будет выявлен после, сдать гаджет в ремонт можно и без коробки.

6. Игрушки

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Здесь как с сувенирами — если у вас есть дети, за игрушками важно следить. Потому что они мгновенно захватывают пространство и создают беспорядок. Оглянуться не успеете, как погремушки и кубики окажутся на столе в гостиной, на кухне и в прихожей. Чтобы не допустить этого, организуйте отдельный уголок для их хранения. И всегда приучайте малыша убирать за собой. Кстати, разбросанные игрушки для животных "засоряют" комнаты не меньше.

7. Обувь в прихожей