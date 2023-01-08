7 вещей, за чистотой которых надо следить чаще, чем вы думали

Мы привыкли поддерживать чистоту в доме, но только в определённых местах. В итоге получается диссонанс: рядом с выдраенными поверхностями уютно располагаются рассадники грязи и бактерий. И жильцы этого даже не замечают. За какими вещами нужно приучить себя следить тщательнее?

Мусорное ведро

Удивительно: многие регулярно выкидывают мешки с отходами, но не следят за чистотой мусорного бака или ведра. И что в итоге получается? Грязь, микробы, плесень и прочая гадость множатся под прикрытием из пластикового пакета. Наивно думать, что он на все 100% защитит от распространения вредоносных бактерий. Купите новое ведро для мусора и регулярно мойте и дезинфицируйте, тогда его уборка не покажется чем-то противным и мерзким, как если придётся чистить бак, к которому никто не притрагивался несколько лет.

Веник или швабра

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С помощью веника и швабры вы наводите чистоту в квартире… или нет? Вспомните, а как давно подвергались обработке эти инструменты. Не получается ли так, что, желая избавиться от грязи в доме, вы только разносите её ещё больше? Иронично, не правда ли? Запомните, швабру и веник нужно прочищать каждый раз после уборки.

Кухонная губка

Та же история и с кухонными губками для мытья посуды. Не меняя их на свежие регулярно, вы лишь размазываете остатки пищи, бактерий и прочую грязь по якобы чистым тарелкам и чашкам. Если не хотите тратиться на новые губки, хотя бы не забывайте регулярно дезинфицировать старые. Например, пропитывая водой с содой и разогревая в микроволновке. Но всё же лучше взять за правило не экономить на губках — меняйте их хотя бы раз в месяц.

Держатель для зубных щёток

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Очень опасно и вредно во время уборки оставлять без внимания держатель или стакан для зубных щёток, если у вас такой имеется. Самый лёгкий путь микробам попасть беспрепятственно в организм — напрямую через рот. Некоторые исследования даже определяли вероятность обнаружения на этом грязном предмете сальмонеллы и кишечной палочки. И пусть процент маленький, рисковать и подвергать себя лишний раз опасности точно не стоит. Потому возьмите за правило раз в неделю мыть держатель или стакан для зубных щёток.

Подставка для посуды

Подставку для посуды хозяева тоже обделяют вниманием, когда проводят уборку. Согласитесь, не так сложно вынуть из шкафчика все тарелки да кружки и протереть держатель горячей водой с мылом? Так вы не допустите соприкосновения чистой поверхности тарелок с грязной подставкой.

Ключи и мобильный телефон

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Ключи копят на себе огромное количество бактерий и грязи, прямо как монеты и купюры. Помимо того что это отражается на их внешнем виде, так они ещё и становятся рассадником микробов. Поэтому не забывайте регулярно следить за чистотой ключей, протирая хотя бы дезинфицирующими салфетками или распыляя сверху спрей-антисептик. Те же рекомендации касаются и вашего смартфона.

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