"Карнавальной ночи" 66 лет, а вот 5 интересных фактов о фильме, от которых у вас глаза на лоб залезут

Рязанова заставили снимать "Карнавальную ночь"

Фото © Кадр "Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / "Кинопоиск"

Всё началось в 1955-м. Тогда ещё сравнительно молодой и не такой опытный режиссёр Эльдар Рязанов пытался получить у "Мосфильма" разрешение на съёмку драмы "Встречи на Камчатке", но чиновники заявку не приняли. Вместо этого вручили сценарий драматургов Бориса Ласкина и Владимира Полякова. Рязанов за работу взялся, но без удовольствия: идея не нравилась. Позже он признавался, что пришлось переписывать сценарий, чтобы меньше были заметны нелепости.

Никому не нужный сценарий

Фото © Кадр "Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / "Кинопоиск"

Судя по всему, Эльдар Александрович был далеко не единственным, кто был не в восторге от "Карнавальной ночи". Работа сценаристов пролежала на полках "Мосфильма" аж три года, прежде чем директор киностудии Иван Пырьев впихнул её Рязанову, который не мог ему отказать.

Товарищ Огурцов мог быть совсем другим

Фото © Кадр "Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / "Кинопоиск"

Когда Рязанов начал искать актёров, на роль Огурцова он хотел взять Петра Константинова. Но директор "Мосфильма" прямо сказал — утвердят только Игоря Ильинского. Рязанов побаивался работать с такими именитыми артистами, поэтому, когда шёл к Ильинскому, втайне надеялся, что тот откажется. Но нет, идеальный бюрократ согласился... и хорошо, ведь по факту вся комедия держится именно на его харизме.

Гурченко провалила пробы

Кадр из фильма © "Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / "Кинопоиск"

Об этом спустя годы рассказывала сама Людмила Марковна. Она явилась на пробы, но не прошла их, поэтому Рязанов её кандидатуру даже не рассматривал. Но тут снова вмешался Пырьев. В коридорах "Мосфильма" он встретил девушку с осиной талией, буквально за руку привёл обратно на пробы и дал оператору задание снять так, чтобы были видны лучшие стороны Гурченко. Вышло так удачно, что сценарий пришлось снова редактировать, чтобы раскрыть персонаж Лены Крыловой.

Заведомо провальный фильм

Кадр из фильма © "Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / "Кинопоиск"

На всех этапах создания фильм — чистая катастрофа. Никому не нужный сценарий, режиссёр, которого заставили работать над лентой, поставленные сверху актёры, недовольный худсовет, премьера без рекламной кампании — всё указывало на то, что про ленту забудут, как только уйдёт из проката... Но что-то пошло не по плану. Советский зритель влюбился в кино, а Гурченко и Рязанов стали стали настоящими звёздами. И правильно!