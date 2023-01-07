7 мохнатых гениев, которых и дрессировать не надо: они сами вас всему научат

Собака на ферме рядом с домом бабушки! Она недавно ощенилась, поэтому, когда мы ей сказали: "Привет! Покажешь щенков?" — тут же подскочила и убежала на другой конец фермы. Потом вернулась уже со своими малышами и разрешила с ними поиграть. Какой замечательный день был", — justasmalltowngrill.

"У меня два сфинкса. Едят без меры, начали толстеть, посадила их на диету. Тогда стали воровать со стола. Обгрызенные помидоры, надъеденные огурцы, перевёрнутое и выпитое подсолнечное масло — это уже привычное дело. Но последний случай добил! Зашла тихо на кухню, а там… Котёнок сидит на столе и пытается всеми силами открыть хлебницу, а старшая кошка сидит внизу и управляет процессом, издавая: "Рмя-рмя-рмя" — на каждое правильное движение". — Подслушано.

"Кошка не давала мне спать и очень настойчиво звала на кухню. Мы совсем недавно купили новую плиту со стеклянной варочной панелью и не заметили, что одна из конфорок всё ещё работала. Спасибо, котёнок", — basepair86.

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"Был у меня кот по имени Эдвард. В просторечии — Эдик. Сам пришёл к нам котёнком и стал жить. Ну до чего же умная скотинка оказался! О его умище можно много чего рассказать, но ограничусь одним примером. Приучен он был ходить со всеми его делами на улицу. Подойдёт к входной двери, помявкает тихонечко, я его выпущу, открою дверь подъезда — гуляй. А уж назад попасть — как придётся. Надоело ему дожидаться у закрытой подъездной двери, пока я за ним выйду, — обнаружил путь к двери квартиры через подвал. Но тут опять засада: дверь в квартиру тоже закрыта, а орать в помещении он себе не позволял. Но он нашёл выход и из этого положения.

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Однажды сижу дома и слышу какие-то звуки от входной двери. Вроде как кто-то что-то с дверью делает. Выглянул в глазок — ничего не видать. Открыл дверь (открывалась она внутрь квартиры) — и вместе с дверью в квартиру въезжает Эдик, повисший на дверной ручке. И смотрит невинной мордой. Видимо, рассудил своим гениальным умищем, что раз люди открывают дверь за ручку, то и ему стоит попробовать. Повис на ручке чёрной мохнатой кишкой и принялся стараться — царапать дверь задними лапами. А въехав в квартиру, отвалился от ручки и как ни в чём не бывало пошёл на кухню в рассуждении пожрать. Меня смех пробил, и я ему даже не стал запрещать делать так впредь (он бы с одного раза понял, проверено). Но раз уж он устроил такой цирк — хрен с этой дверью, пусть царапает, не жалко. Да он и драл её не сильно, а так... обозначался. Так он домой и приходил. Но устроил я ему подлянку — поставил вторую дверь, стальную. Тут уж виси не виси на ручке, а никто в квартире не услышит. Он это быстро просёк, царапаться перестал, но нашёл способ открывать и эту дверь за ручку. Эдик подходил к двери и усаживался ждать, пока кто-нибудь мимо пойдёт. Как только кто-то в подъезде появлялся, прыгал, повисал на ручке и жалобно взирал на проходящего большими глазками. Ну какое сердце выдержит эту картину? Конечно, любой в дверь позвонит. И, конечно, её откроют. Ну, вот Эдик и дома", — Igor2018.

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"Кот моей бабушки, можно сказать, сам проложил себе дорогу в тёплый людской дом! А было это так. Мой дядя, пребывавший в то время на даче, возвращался из какой-то поездки и по пути остановился у придорожной свалки, чтобы выкинуть мусор. Вернулся, садится, закрывает дверь, заводит машину... и тут чувствует, что кто-то как бы хлопает его по плечу (а он в машине был совершенно один)! Говорит, испугался до смерти, подскочил, стукнулся головой о потолок машины и уставился на виновника происшествия. Оказывается, котёнок успел запрыгнуть в машину, когда дядя открывал дверь, перелез на заднее сиденье и, когда дядя вернулся, решил таким образом обратить на себя внимание. Дядя его, конечно, взял, на дачу привёз и подарил маме. Живёт сейчас толстый, пушистый, ласковый кот по имени Пусик". — Подслушано.

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"Собака моего соседа по дому. На несколько дней к нам попал другой пёс, за которым нужно было немного поухаживать. Собака соседа с гостем хорошо ладила, но, когда тот хотел играть, всегда вела себя очень сдержанно. Однажды вечером соседская собака зашла в гостиную и обнаружила, что гость сидит на её любимом месте на диване. Она тут же начала лаять, взяла игрушку и стала прыгать из стороны в сторону, приглашая его поиграть. Он вскочил в восторге от того, что "хозяйка" наконец соизволила обратить на него внимание. А в это время она резко перестала сходить с ума и забралась на своё законное место на диване", — synchroswim.