10 знаков, которые должны были успокоить всех, но получилось только перепугать
Даже скучные знаки и таблички можно сделать такими, что люди точно обратят на них внимание. Собрали десять самых забавных... и страшных примеров.
"Реальный дорожный знак, который моя сестра нашла на Аляске", — Karmas-Camera.
Фото © Reddit / Karmas-Camera
"Опасно! Не прикасаться. Не только убьёт вас, но и сделает весь процесс умирания невероятно болезненным", — zthphotography.
Фото © Reddit / zthphotography
"Вот 🥩 как тигры видят вас. Не заходите за ограждения", — mattjstyles.
Фото © Reddit / mattjstyles
"Знака лучше вы не увидите", — Sildsim.
Фото © Reddit / Sildsim
"Внимание, пропеллеры отрывают головы"... Спасибо за информацию", — LittleDank.
Фото © Reddit / LittleDank
"Этот знак в Финляндии...", — TheIhminen.
Фото © Reddit / TheIhminen
"Лучше поправить друга, который не соблюдает правила безопасности, чем потом его хоронить", — Khaiju.
Фото © Reddit / Khaiju
"Внимание! Зона военной цели. Не прикасайтесь ни к чему. Это может взорваться и убить вас", — gatestomysoul.
Фото © Reddit / gatestomysoul
"Знак, предупреждающий о приведениях, перед старым замком в Польше", — Solvargen.
Фото © Reddit / Solvargen
"Внимание! Слоны могут кидаться вещами. А ещё у них выверенные цели", — rhondaanaconda.
Фото © Reddit / rhondaanaconda
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Reddit / rhondaanaconda, Karmas-Camera