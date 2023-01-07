10 знаков, которые должны были успокоить всех, но получилось только перепугать

"Реальный дорожный знак, который моя сестра нашла на Аляске", — Karmas-Camera.

Фото © Reddit / Karmas-Camera

"Опасно! Не прикасаться. Не только убьёт вас, но и сделает весь процесс умирания невероятно болезненным", — zthphotography.

Фото © Reddit / zthphotography

"Вот 🥩 как тигры видят вас. Не заходите за ограждения", — mattjstyles.

Фото © Reddit / mattjstyles

"Знака лучше вы не увидите", — Sildsim.

Фото © Reddit / Sildsim

"Внимание, пропеллеры отрывают головы"... Спасибо за информацию", — LittleDank.

Фото © Reddit / LittleDank

"Этот знак в Финляндии...", — TheIhminen.

Фото © Reddit / TheIhminen

"Лучше поправить друга, который не соблюдает правила безопасности, чем потом его хоронить", — Khaiju.

Фото © Reddit / Khaiju

"Внимание! Зона военной цели. Не прикасайтесь ни к чему. Это может взорваться и убить вас", — gatestomysoul.

Фото © Reddit / gatestomysoul

"Знак, предупреждающий о приведениях, перед старым замком в Польше", — Solvargen.

Фото © Reddit / Solvargen

"Внимание! Слоны могут кидаться вещами. А ещё у них выверенные цели", — rhondaanaconda.