10 удивительных вещей, напечатанных 3D-принтером, увидев которые вы тоже захотите купить этот гаджет
Сейчас 3D-принтеры помогают создавать протезы, строить дома и даже... надгробия. Даже домашняя установка может улучшить жизнь обычного человека. Собрали 10 забавных примеров.
"3D-выпускной альбом в специальном классе для слепых! А подписи написаны шрифтом Брайля", — thunder1967.
Фото © Reddit / thunder1967
"Папе надоел скучный переключатель, и на 3D-принтере он сделал специальный рычаг!" — VinCactus.
Фото © Reddit / VinCactus
"Друг напечатал мне подставку для канцелярии в виде бюста Юлия Цезаря. Внимание на то, как "вонзаются" ручки", — ChucklesMcGangsta.
Фото © Reddit / ChucklesMcGangsta
"Напечатал драконью лампу", — lsmallsl.
Фото © Reddit / lsmallsl
"Папа напечатал для меня на 3D-принтере набор шахмат с покемонами. Сегодня раскрасил свою старую игральную доску по этому случаю", — bigolbrian.
Фото © Reddit / bigolbrian
"Лампа, которую друг напечатал для меня на 3D-принтере, и тень, которую она отбрасывает на потолок", — tyla-loved.
Фото © Reddit / tyla-loved
"Мы с сыном напечатали на 3D-принтере боевого дроида в натуральную величину. Оказалось, что они довольно большие", — kahnindustries.
Фото © Reddit / kahnindustries
"Мой друг купил 3D-принтер и сразу же напечатал этого Шрека-Будду", — Claramenterubia.
Фото © Reddit / Claramenterubia
"На 3D-принтере напечатал зарядку Tesla только для моего телефона", — pimi8522.
Фото © Reddit / pimi8522
"Распечатал идеальный магнитик на холодильник", — DoctorPaulGregory.
Фото © Reddit / DoctorPaulGregory
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Reddit / bigolbrian, thunder1967