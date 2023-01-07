"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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7 января, 09:00

10 удивительных вещей, напечатанных 3D-принтером, увидев которые вы тоже захотите купить этот гаджет

Сейчас 3D-принтеры помогают создавать протезы, строить дома и даже... надгробия. Даже домашняя установка может улучшить жизнь обычного человека. Собрали 10 забавных примеров.

"3D-выпускной альбом в специальном классе для слепых! А подписи написаны шрифтом Брайля", — thunder1967.

Фото © Reddit / thunder1967

Фото © Reddit / thunder1967

"Папе надоел скучный переключатель, и на 3D-принтере он сделал специальный рычаг!" VinCactus.

Фото © Reddit / VinCactus

Фото © Reddit / VinCactus

"Друг напечатал мне подставку для канцелярии в виде бюста Юлия Цезаря. Внимание на то, как "вонзаются" ручки", — ChucklesMcGangsta.

Фото © Reddit / ChucklesMcGangsta

Фото © Reddit / ChucklesMcGangsta

"Напечатал драконью лампу", — lsmallsl.

Фото © Reddit / lsmallsl

Фото © Reddit / lsmallsl

"Папа напечатал для меня на 3D-принтере набор шахмат с покемонами. Сегодня раскрасил свою старую игральную доску по этому случаю", — bigolbrian.

Фото © Reddit / bigolbrian

Фото © Reddit / bigolbrian

"Лампа, которую друг напечатал для меня на 3D-принтере, и тень, которую она отбрасывает на потолок", — tyla-loved.

Фото © Reddit / tyla-loved

Фото © Reddit / tyla-loved

"Мы с сыном напечатали на 3D-принтере боевого дроида в натуральную величину. Оказалось, что они довольно большие", — kahnindustries.

Фото © Reddit / kahnindustries

Фото © Reddit / kahnindustries

"Мой друг купил 3D-принтер и сразу же напечатал этого Шрека-Будду", — Claramenterubia.

Фото © Reddit / Claramenterubia

Фото © Reddit / Claramenterubia

"На 3D-принтере напечатал зарядку Tesla только для моего телефона", — pimi8522.

Фото © Reddit / pimi8522

Фото © Reddit / pimi8522

"Распечатал идеальный магнитик на холодильник", — DoctorPaulGregory.

Фото © Reddit / DoctorPaulGregory

Фото © Reddit / DoctorPaulGregory

Эти вещи показывают, как медленно течёт время и как быстро проходит жизнь

Эти вещи показывают, как медленно течёт время и как быстро проходит жизнь

Обложка ©

Reddit / bigolbrian, thunder1967

Сергей Трофимов

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