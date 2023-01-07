10 удивительных вещей, напечатанных 3D-принтером, увидев которые вы тоже захотите купить этот гаджет

"3D-выпускной альбом в специальном классе для слепых! А подписи написаны шрифтом Брайля", — thunder1967.

Фото © Reddit / thunder1967

"Папе надоел скучный переключатель, и на 3D-принтере он сделал специальный рычаг!" — VinCactus.

Фото © Reddit / VinCactus

"Друг напечатал мне подставку для канцелярии в виде бюста Юлия Цезаря. Внимание на то, как "вонзаются" ручки", — ChucklesMcGangsta.

Фото © Reddit / ChucklesMcGangsta

"Напечатал драконью лампу", — lsmallsl.

Фото © Reddit / lsmallsl

"Папа напечатал для меня на 3D-принтере набор шахмат с покемонами. Сегодня раскрасил свою старую игральную доску по этому случаю", — bigolbrian.

Фото © Reddit / bigolbrian

"Лампа, которую друг напечатал для меня на 3D-принтере, и тень, которую она отбрасывает на потолок", — tyla-loved.

Фото © Reddit / tyla-loved

"Мы с сыном напечатали на 3D-принтере боевого дроида в натуральную величину. Оказалось, что они довольно большие", — kahnindustries.

Фото © Reddit / kahnindustries

"Мой друг купил 3D-принтер и сразу же напечатал этого Шрека-Будду", — Claramenterubia.

Фото © Reddit / Claramenterubia

"На 3D-принтере напечатал зарядку Tesla только для моего телефона", — pimi8522.

Фото © Reddit / pimi8522

"Распечатал идеальный магнитик на холодильник", — DoctorPaulGregory.