Как Минкульт помогал жене сбежавшего из России Чубайса снимать на госденьги фильм За Авдотьей Смирновой давно тянется репутация режиссёра, снимающего депрессивную жизнь россиян и маргиналов. Сейчас она счастлива за границей с супругом Анатолием Чубайсом. Чем она известна? 30 ноября, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров / Вячеслав Прокофьев

Провалившаяся в прокате

Супруга экс-главы "Роснано", 53-летний режиссёр Авдотья (Дуня) Смирнова, давно не в России, но вновь в центре внимания россиян. В отечественном прокате идёт её новый фильм "Плотник", повествующий о том, как счастливую провинциальную семью ломает смертельный диагноз единственного сына. Отзывы о "Плотнике" разделились. Для одних это безусловный шедевр, для других — чернуха о том, как якобы беспросветна жизнь в нашей стране.

Кадр © "Плотник". Режиссёр Авдотья Смирнова, сценаристы Марина Степнова, Авдотья Смирнова / "Кинопоиск"

— Весь комизм "нечеловеческих страданий" "думающей части" российского общества о судьбах народа в том, что эта "думающая часть" не видела России за пределами Садового кольца. По мнению Смирновой, народ должен быть обязательно дик, обманут и туп, почти все её герои — монстры, каких в жизни не бывает, — негодуют зрители.

У профессиональных критиков похожая реакция.

— После "Плотника" становится понятнее поспешное желание Смирновой уехать из России. Сложно жить в окружении тех людей, которых она показывает в своём фильме. Дикие звери в разы добрее, чем показанные в фильме близкие. Стоит ли удивляться, что на премьере собственного же творения Авдотьи не было, — выразил один из них своё мнение в СМИ.

По официальной версии, Дуня отсутствовала на премьере из-за болезни супруга. По неофициальной — из-за иммиграции на фоне неприятия СВО. Отметим, что, когда на середине съёмочного процесса "Плотника" закончился бюджет, с государственными субсидиями помогло Министерство культуры РФ.

Кадр © "История одного назначения". Режиссёр Авдотья Смирнова, сценаристы Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский / "Кинопоиск"

Известно, кто спонсировал предпоследний фильм Смирновой — "История одного назначения". Половину бюджета дал муж Анатолий Чубайс, ещё часть — олигарх Роман Абрамович. И это кино обвиняли в антироссийском характере.

— Авторы сознательно исказили историю. Зачем? Ради одной-единственной цели — развернуть перед зрителями подробный рассказ об ужасах русской жизни, — возмущалась редакция журнала о военной истории WarHead.

Несмотря на то что Авдотья Смирнова обласкана премиями, её фильмы стабильно проваливаются в российском прокате. Бюджет "Истории одного назначения" — 110 млн рублей, сборы не отбили даже половину, и это при том, что лента шла множеством копий во всех кинотеатрах страны. Фильм "Кококо" едва отбил треть от многомиллионного бюджета. "Два дня" тоже не окупились. Бюджет "Плотника" обнародован не был, на данный момент это кино принесло в прокате чуть больше $22 тысяч. Копейки, по меркам отрасли!

Портфолио студии "Арт Продакшн" Авдотьи Смирновой © kinopoisk.ru

Киностудия "Арт Продакшн", которой совладела Авдотья Смирнова, была закрыта пару лет назад. Чем занималась эта компания, непонятно. По информации базы СПАРК, прибыль составляла смешные деньги — 29–137 тысяч рублей в год. Однажды был выполнен скромный тендер Минкульта стоимостью 1,5 млн рублей на прокат уже готового мультфильма "Похождения бравого солдата Швейка". Ни до, ни после "Арт Продакшн" не участвовала в кинопроцессах, если судить по специализированному порталу "Кинопоиск". Сейчас все свои дела в России Смирнова ведёт через ИП.

Где живут Чубайс и Смирнова

Где сейчас находятся Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова, гадает вся Россия. В мае их обоих заметили в израильском аэропорту Бен-Гурион. По сообщению очевидца, они прилетели туда ночным рейсом из Италии.

В начале ноября была опубликована фотография человека, очень похожего на экс-главу "Роснано", который чего-то ждал в том же самом израильском аэропорту. Но супруги рядом не было.





А летом, по сведениям итальянской газеты La Repubblica, чета моталась по европейским клиникам. Сначала Чубайс лечился на Сардинии, а после проходил реабилитацию во Франкфурте-на-Майне. И повсюду его сопровождала жена.

Супруги Чубайс и Смирнова могут сейчас обживать элитную недвижимость в Италии. Таковая — в Апуанских Альпах у Лигурийского моря — есть у бывших подчинённых экс-главы "Роснано Олега Киселёва и Ирины Рапопорт. По некоторым данным, последние якобы купили на Апеннинском полуострове сразу три виллы: две для себя и одну для дорогого им Анатолия Борисовича. Как бы то ни было, именно из Италии Чубайс недавно признался, что не собирается возвращаться.

История любви Чубайса и ковёр на стене

Как Авдотья Смирнова познакомилась с Анатолием Чубайсом — неизвестно. По слухам, они знали друг друга ещё с девяностых.

А вот их женитьба стала притчей во языцех. По легенде, в 2011 году Чубайс вдруг сделал ей предложение, бросив предыдущую жену, причём вместе со всем нажитым имуществом. Дуня не сразу, но согласилась на брак.

Свадебная фотография Смирновой и Чубайса. Фото © LiveJournal / A_CHUBAIS

О свадьбе Чубайса и Смирновой писали, что дорого вышел только медовый месяц в Новой Зеландии. А вот всё остальное якобы было по-спартански скромно. Регистрация в загсе без гостей и фаты. Праздничный ужин у пожилых родственников Анатолия Борисовича в комнате с советским ковром на стене. Легендарную фотографию Чубайс выложил сам в своём блоге.

— Современные мужчины истеричны, слабы, безответственны, эгоистичны. С ними сложно почувствовать себя женщиной. Всё это совершенно не относится к Анатолию Борисовичу. У него ангельский характер, — радовалась счастливая жена.

Авдотья Смирнова на светском рауте с Чубайсом. Фото © LIFE / Павел Баранов

Почему жена Чубайса хотела пропить деньги

До брака с главой Роснано Смирнова позиционировала себя простой женщиной чуждой роскоши.

— Деньги лучше пропить, чем потратить на дорогое украшение. Гламуру предпочту "ящик водки" в весёлой компании, — говорила она.

Но после брака с Чубайсом всё изменилось. У Дуни появилось обручальное кольцо с бриллиантом от Cartier. Она засела в партере модных показов, подружилась с владелицей компании "Русмода" и заняла передовицы журнала Tatler.

Для молодожёнов начали возводить усадьбу вблизи дома-музея Бориса Пастернака в деревне Переделкино. Масштабы впечатляли: площадь земли — 1,56 га, особняка, похожего на бункер — 2657 м2, гостевого корпуса — 586 м2, гаража — 375 м2, домика для охраны — 737 м2. Под застройку ушёл последний кусочек поля, где гулял писатель.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года земля под усадьбой была переписана на Максима Анциферова, полного тёзку крупного бизнесмена из Челябинска. По неподтверждённым сведениям, особняк Чубайса выставлен на продажу, ценник почти миллиард рублей. Отделочные работы близки к завершению.







Острый язык супруги Чубайса

В нулевых Авдотья Смирнова являлась соучредителем информационно-аналитического портала Гражданского клуба "ГлобалРус". У издания имелось немало поклонников. Вот что писал один из них:

— Данный ресурс вёл борьбу на уничтожение с партией "Союз правых сил". Нельзя не признать, что уничтожающая критика "ГлобалРус" в адрес Немцова с Хакамадой и Чубайсом, была во многом справедливой.

За Чубайса Дуня затем и вышла замуж. С Хакамадой она играла за одну команду СПС в "Что? Где? Когда?". С Немцовым ещё интереснее. Как потом в интервью расскажет сын Смирновой от первого брака, мама всю жизнь близко дружила с Борисом Немцовым. Он друг семьи.

Кадр из не выпущенной в эфир передачи "Школа злословия". Ведущие Дуня Смирнова и Татьяна Толстая затравили Леонида Парфёнова. Фото © Youtube / gontsaru

Другой любопытный факт из биографии Дуни. Вместе с Татьяной Толстой она была ведущей телепередачи "Школа злословия". В 2010 году к ним на интервью пришёл журналист Леонид Парфёнов. Две женщины сначала нахамили ему, а потом перешли к откровенной травле. Парфёнов ушёл из студии до окончания записи. Этот скандальный выпуск не попал в эфир. Ни один из участников не прокомментировал случившееся. Но запись всё же сохранилась и утекла в Сеть.

Смирнова пошла в отца и деда

Авдотья Смирнова — типичное дитя советской номенклатуры. Её отец Андрей Смирнов снял фильм "Белорусский вокзал", крайне нравившийся Брежневу и считавшийся одной из ласточек культурного неосталинизма 70-х. В современной России Андрея Смирнова постоянно обвиняют в русофобии. Много камней в него полетело из-за образа страны в его фильме "Жила-была одна баба". Он ответил критикам резко:

— К сожалению, большинство аудитории сегодня — дебилы.

Дед Авдотьи Смирновой руководил Союзом писателей СССР. Он прославился травлей Бориса Пастернака и жалобой на антисоветские действия Солженицына и Сахарова.

Авдотья Смирнова в молодости. Фото © informacia.ru / Игорь Мухин

В прессе широко растиражирована история, как 14-летняя Дуня влюбилась в основателя арт-группы "Мухоморы" художника Свена Гундлаха. А первым мужем Смирновой и отцом её единственного ребенка стал известный питерский искусствовед Аркадий Ипполитов.

Дуня Смирнова была активной участницей панк-группы "Тупые". Её лидер Дмитрий Голубев прославился тем, что одевал свой музыкальный коллектив в немыслимые костюмы, а однажды вышел в одеянии царя.

Где в России жила Смирнова и её сын

Авдотья Смирнова прописана в Санкт-Петербурге, где у неё четырёхкомнатная квартира в дореволюционном доходном доме на улице Белинского. Стоимость до 40 млн рублей.

Дом на улице Белинского. Фото © rasfokus.ru / Андрей Павловский

У Авдотьи Смирновой нет детей от Анатолия Чубайса, но есть ребёнок от предыдущего брака. Её сын, 32-летний Данила Ипполитов, снискал славу как вратарь в пляжном футболе. Сейчас трудится на подхвате в продюссерской команде Александра Цекало, а также время от времени светится в эпизодах снятых матерью фильмов. Помимо этого, есть информация, что он работал в структурах отчима — в УК Роснано.





Ипполитов прописан в Петербурге на Невском проспекте в историческом особняке XVIII века. У него там трёшка стоимостью до 25 млн рублей. В Москве он занимает апартаменты с двумя лоджиями в премиальном ЖК на улице Студенческая. Там же иногда жила Авдотья Смирнова, его мать. Расположение выигрышное: экологически чистый район, по-соседству Москва-река, Дорогомиловский рынок и небоскрёбы Сити. Цена такой недвижимости может достигать 100 млн рублей.

Премиальный московский ЖК, где жили и Авдотья Смирнова, и её взрослый сын. © Яндекс Карты

Год назад Данила Ипполитов купил себе новый седан бизнес-класса BMW 530 и уже успел попасть на нём в ДТП.

Примерно с момента объявления мобилизации в России пасынок Чубайса находится за границей. Судя по соцсетям молодого человека, в октябре он был на фестивале музыки в Израиле, а в ноябре осел в Казахстане.

Почему фильмы жены Чубайса проваливаются в прокате? 0 Потому что они непонятные для широкой публики Ей всё равно, она может себе позволить тратить чужие деньги Признание её не интересует - она делает фильмы, чтобы унизить людей

Авторы Егор Пережогин