10 собачьих фото, снятых исподтишка, глядя на которые даже кошатники захотят завести щеночка

"Я живу и процветаю, а не просто выживаю!"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed

"Ну всё, я побежал, а то дела сами себя не сделают"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, blaubearsayshi

"Да, ты всё правильно поняла. Ты пока поднимай, а я своими делами займусь"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, hamzalhut

"И вот об этом ты мечтала весь год?"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, gabrielledemee

"Да, я какаю у всех на виду, а потом мои кучки убирает специальный человечек. А тебе-то что?"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed

"Что сегодня читаем?"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, shaideezhi

"Он прибыл спасти эту вселенную"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, potat_chip

"Кто пригласил такого красавчика на званый ужин?"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed

"Мой водитель скоро вернётся. Температура в салоне — 19 градусов по Цельсию"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed

"Возвращаемся на работу после длинных выходных"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, wilderwindish