10 собачьих фото, снятых исподтишка, глядя на которые даже кошатники захотят завести щеночка
Пёсели — просто подарок свыше всему человечеству. И даже когда на них никто не смотрит, они остаются такими очаровательными, что сдержать слёзы умиления невозможно. Собрали десять фотодоказательств.
"Я живу и процветаю, а не просто выживаю!"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed
"Ну всё, я побежал, а то дела сами себя не сделают"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, blaubearsayshi
"Да, ты всё правильно поняла. Ты пока поднимай, а я своими делами займусь"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, hamzalhut
"И вот об этом ты мечтала весь год?"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, gabrielledemee
"Да, я какаю у всех на виду, а потом мои кучки убирает специальный человечек. А тебе-то что?"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed
"Что сегодня читаем?"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, shaideezhi
"Он прибыл спасти эту вселенную"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, potat_chip
"Кто пригласил такого красавчика на званый ужин?"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed
"Мой водитель скоро вернётся. Температура в салоне — 19 градусов по Цельсию"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed
"Возвращаемся на работу после длинных выходных"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, wilderwindish
Ещё больше кадров с пёселями — в материале Bored Panda.
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogspoorlyphotographed, hamzalhut