7 основных советов на тему секса, которые серьёзно недооценены

Откуда мужчины и женщины знают, как заниматься сексом? К сожалению, многие приучены думать, что интимная близость — это про обязательный крик на весь дом и оргазм как итог. И это один из самых потенциально вредных мифов о сексе, буквально пропитанный чушью. А ещё одна из причин, по которой люди задаются вопросом, как правильно заниматься сексом и верно ли они всё делают в процессе.

Правда в том, что секс у всех нас так себе, даже с партнёрами, которые для нас невероятно особенные Аннабель Найт Эксперт по сексу и отношениям

Эксперт по сексу и отношениям Аннабель Найт утверждает: удовлетворённость интимной жизнью растёт лишь у тех, кто совершенствует свои методы и постоянно пробует что-то новенькое. Рассказываем, что нужно делать, чтобы добиться лучшего секса.

Самый важный "половой орган" — ваш мозг

Лучший секс случается с тем партнёром, с которым установилась глубокая связь. Почти половина мужчин и 39% женщин уверены, что самый важный фактор в достижении интимного счастья — любовь. Фото © Shutterstock

"Звучит очевидно, но лучший секс случается, когда у вас глубокая связь с партнёром", — говорит Аннабель. Согласно исследованию сайта Lovehoney, 48% мужчин и 39% женщин считают, что любовь — самый важный фактор в достижении сексуального счастья. Независимо от того, действительно ли вы любите человека, с которым занимаетесь сексом, или это просто случайная интрижка, хорошая связь, несомненно, сделает интим намного лучше. Потому что с партнёром, которому доверяем, мы чувствуем себя комфортнее и расслабленнее.

Общение играет значимую роль

Итак, вы встретили особенного человека и безумно влюблены, но секс не так уж хорош. Единственное решение — сообщить ему об этом. Если выскажете пожелания в позитивном ключе, подчеркнув, что партнёр делает то, что вам действительно нравится, разговор может быть конструктивным и никто не затаит обиду.

Жизненно важно, чтобы вы держали каналы связи открытыми, чтобы наслаждаться хорошим сексом. Не бойтесь сказать: "Такой подход со мной не работает". Рассказывайте о том, что действительно вас заводит, и позвольте партнёру делиться тем же самым Аннабель Найт Эксперт по сексу и отношениям

Всё дело в разнообразии

Если есть одно и то же каждый день, такой рацион быстро наскучит. Почему с сексом должно происходить как-то по-другому? Слишком много пар застревает в "сексуальной колее", когда делают одни и те же вещи в одно и то же время с одинаковым результатом. Секс становится рутиной, а не чем-то особенным, чего можно с нетерпением ждать, замечает Найт. Что с этим делать? Какое может быть решение? Избавляйтесь от шаблонов, по которым действуете.

Каждый раз выбирайте для секса новую комнату в доме, поезжайте за город и найдите укромное местечко, попробуйте заняться интимом утром, а не вечером или побалуйте себя новой секс-игрушкой Аннабель Найт Эксперт по сексу и отношениям

Не ждите, что каждый раз секс будет потрясающим

Назвать великолепной каждую интимную близость могут лишь немногие пары. Большинство из тех, кто ведёт половую жизнь, сталкивался и с фантастическим сексом, и с "обычным", и даже странным и забавным. Кстати, те партнёры, которые оценивают свою сексуальную жизнь как фантастическую, признают, что только два-три раза из каждых десяти по-настоящему захватывающие. Так что да, наслаждайтесь феноменальной близостью, но не менее цените и просто хороший секс.

Максимально используйте секс-игрушки

Самый большой миф, связанный с сексом, — идея о том, что все женщины могут испытывать оргазм только за счёт проникновения.

Большинство дам испытывает оргазм не только в результате вагинального проникновения: семь из десяти нуждаются в дополнительной стимуляции клитора для достижения кульминации сексуального возбуждения. В результате мужчины испытывают как минимум в три раза больше оргазмов, чем женщины. Показатели случайного секса ещё более ужасны: только 4% девушек сообщили, что испытывают оргазм при проникновении Аннабель Найт Эксперт по сексу и отношениям

Чтобы убедиться, что оба партнёра получают удовольствие от секса, эксперт по отношениям Найт рекомендует обратиться к игрушкам для взрослых. Так, например, стимулятор клитора повысит шансы женщины на оргазм.

Поцелуи — ключ к успеху

"Многие пары недооценивают важность поцелуев, и это позор, потому что они идеальный способ установить близкий контакт и, возможно, самый важный акт перед сексом", — указывает Аннабель. С поцелуев обычно начинается любая сексуальная активность, так что умение правильно целоваться может задать тон всему вечеру. Лёгкий, глубокий романтический, французский поцелуй, с покусываниями — знание того, что нравится партнёру, является ключевым, тогда и прелюдия придётся по вкусу.

Чем влажнее, тем лучше

Покупная смазка сделает секс в разы лучше, пишет Cosmopolitan. С тех пор как люди занимаются сексом или, по крайней мере, документируют это, все знают о необходимости смазки. "Похоже, существует неверное предположение, что женщины не нуждаются в смазке и, если её используют, у них проблемы с возбуждением", — рассуждает Найт.

Смазка просто делает секс более увлекательным (и комфортным, и безопасным) для всех. Она может уменьшить болезненное трение, помочь компенсировать некоторые проблемы, влияющие на наличие естественной смазки, и вызвать новые восхитительные ощущения во время секса. Использование смазки освобождает ваш разум, и вы можете сосредоточиться на интиме, а не на переживаниях Аннабель Найт Эксперт по сексу и отношениям