Фанаты испугались за Киркорова, который после подтяжки лица за миллион изменился до неузнаваемости

Последние недели 2022-го выдались насыщенными для Филиппа Киркорова: артист давал концерты, снимался в передачах, посещал звёздные мероприятия одно за другим, буквально прописался на красных дорожках. Длинных выходных певец наверняка ждал с нетерпением. Праздники, судя по всему, пошли поп-королю на пользу: он помолодел лет на 20. Светская львица Виктория Шелягова поделилась роликом с участием Филиппа Бедросовича, и то, как он выглядит, поразило фанатов. Причём некоторые удивились в плохом смысле слова.

Российский поп-певец Филипп Киркоров показал изменившееся лицо после пластической операции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vshelyagova / Олег Шелягов

"Филипка тоже прооперировали😂 Что Михайлов, что Киркоров — скоро все на одно лицо [будут]", "Какие же вы придурки", "Как зэк в фуражке😒 То ещё веселье с кислой моськой", — обрушились с критикой комментаторы.

Впрочем, Киркоров никогда не скрывал, что ходит к косметологам и специалистам посерьёзнее. А на дне рождения журналистки Алёны Жигаловой даже открыто благодарил пластического хирурга Тимура Хайдарова: "У каждого есть свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург. Он всегда со мной, он мой бог, он моя молодость и вечная красота". Артист тогда не стал вдаваться в подробности, какие именно процедуры ему были проведены для того, чтобы обратить время вспять. За Киркорова это сделала косметолог Татьяна Стрыгина.

Специалист обозначила сразу несколько изменений. Первое — Филипп Бедросович похудел. Второе — наверняка сделал пластическую операцию, которая сопровождалась классической биоревитализацией, ботулотоксинами и филлерами для восполнения потерянного объёма.

В хирургии также применяют липофилинг — это использование собственного жира. Это классическая реабилитация после подтяжки лица. Многие доктора советуют это делать. У него крупное лицо, ему также показана альтеротерапия — это ультразвуковой SMAS-лифтинг. Очень часто его делают прямо во время операций Татьяна Стрыгина Косметолог

Новое лицо обошлось Киркорову где-то в миллион рублей, поделилась Стрыгина с Woman.ru. Стоимость зависит от уровня клиники, за круговую подтяжку пациенты выкладывают от 350 тысяч и до миллиона, и это без учёта других процедур.