10 кринжовых нарядов с "Золотого глобуса", которые достойны отдельной премии за нелепость

Супермодель Хайди Клум появилась на дорожке "Золотого глобуса" в причудливом мини-платье с перьями, словно она танцовщица шоу, которые проходят в Лас-Вегасе. Наряд такой короткий, к тому же с прозрачными вырезами на талии и бедре, что был риск засветить всё, чего показывать не стоит.

Супермодель Хайди Клум с мужем-музыкантом Томом Каулитцем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / heidiklum

Обычно стильная Селена Гомес редко попадает в списки самых плохо одетых звёзд, но сейчас эта участь певицу не миновала. Всему виной — нелепое тёмное одеяние. Само платье имело элегантный силуэт, однако вся изысканность была полностью потеряна в море ткани, из которой соорудили невероятно объёмные фиолетовые рукава.

Селена Гомес перед вручением премии "Золотой глобус". Фото © ТАСС / ZUMA

Непонятно, что звезда "Дома Дракона" Эмма Д'Арси пыталась сказать своим готическим, напоминающим клоунский мейкапом. По щеке 30-летней актрисы текла струйка голубых блестящих слёз, а в левой брови были выбриты две щели. Наряд такой же невнятный, как и макияж: оверсайз-смокинг и фиолетово-синие кожаные перчатки.

Эмма Д'Арси на "Золотом глобусе", 2023 год. Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss

Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега нарядилась в причудливое плиссированное платье, которое больше подходит для похода в бар на пляже, нежели для выхода на сверкающую софитами дорожку.

Дженна Ортега на дорожке премии "Золотой глобус". Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss

Квинта Брансон, известная ролью в "Начальной школе Эббот", выбрала яркое, но безвкусное чёрно-розовое платье из тюля.

Квинта Брансон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / quintab / tyrenredd

Инфлюенсерша Тефи Пессоа слишком уж сильно оголилась — девушка пришла на "Золотой глобус" в очень рискованном чёрном платье с подтяжками. Грудь была выставлена напоказ — лишь соски Тефи прикрыла тонкой полоской материала — теми самыми подтяжками.

Тефи Пессоа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hellotefi / sarahkrickphotography

Конкуренцию откровенно одетой Тефи составила модель Джиджи Пэрис, которая вырядилась в платье под цвет кожи с невероятно прозрачной юбкой. Нижнее бельё манекенщицы было видно в деталях, особенно когда вспышки фотокамер работали бесперебойно.

Модель Джиджи Пэрис. Фото © ТАСС / ЕРА / CAROLINE BREHMAN

Фантазия актёра Билли Портера, известного ролями в "Ноэле" и "Золушке", исчерпала себя. На церемонию вручения "глобусов" в 2023-м артист заявился в платье-смокинге и ботфортах в стразах. Наряд стал отсылкой к образу, в котором Портер предстал на "Оскаре" в 2019-м. Правда, тогда костюм был чёрного цвета.

Билли Портер. Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss

Мишель Уильямс, снявшаяся в "Фабельманах" у Стивена Спилберга, на "Золотом глобусе" выглядела так, словно тонула в море рюшей. Платье смотрелось бы куда эффектнее, если бы с него убрали треть этих оборок. Но что делать с этим убогим бледно-жёлтым цветом наряда?

Мишель Уильямс. Фото © ТАСС / ZUMA

37-летняя актриса Бритни Лоуэр — Лиз из "Мужчина ищет женщину" — в чёрно-розовом платье смотрелась как осьминог, сбежавший от рыбаков — уж больно подол наряда напоминает щупальца этого моллюска.