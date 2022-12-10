Психолог обозначила 7 фраз, которые нельзя говорить сыну, если не хотите вырастить неудачника

Мальчикам с детства талдычат: "Не ной!", "Мужчины не плачут", "Ты защитник". Но правильно ли с младых лет возлагать на ребёнка ответственность, не давая насладиться беззаботными деньками? Психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РНИМУ Мария Скрябина уверена: некоторые расхожие фразы, которые в свой адрес слышат ребята, лишь вредят. Эти установки, которые родители (и не только) вбивают в головы сыновьям, должны быть исключены из воспитательных бесед.

"Ведёшь себя как девочка!"

Родителям и другим взрослым — бабушкам и дедушкам, тётям и дядям, воспитателям, учителям — не следует делить поведение на "мальчиковое" и "девчачье". Противопоставлять детей разного пола неуместно. Фото © Shutterstock

Часто у родителей не хватает опыта и знаний детской психологии. И вместо того чтобы помочь сыну, который сделал что-то не так, как от него ждали, мама и папа выдают фразу: "Что ведёшь себя как девочка?" Она нисколько не помогает малышу разобраться в проблеме и не показывает иную стратегию поведения. Взрослые порой забывают, насколько свободны и спонтанны дети. Малыши познают мир и себя самих через эксперименты, и на этом пути не должны выскакивать стереотипы с привязкой к гендеру. Поведение, как и привычки, не делится на категории "для мальчиков" и "для девочек", напомнила психотерапевт Скрябина. И посоветовала родителям отказаться от противопоставления детей разного пола. Все люди разные, и это норма: бывают взбалмошные непоседы-девочки и тихони-мальчики.

Как должен действовать взрослый, которого что-то не устроило в поведении ребёнка? Нужно взять себя в руки, выдохнуть и попробовать стать малышу не критиком, а примером, наставником. Следует подумать, в чём суть проблемы и как помочь сыну. Ни в коем случае нельзя вешать ярлыки: вы не только не разберётесь с трудностями, но и больно ударите по самооценке чада. Если видите, что вашему скромному сынишке мешает стеснительность, обязательно поддержите его и предложите вместе выработать новые поведенческие стратегии. Вы можете дать совет, как поступать в той или иной ситуации, а ещё поощрить желаемые действия.

"Не распускай сопли! Мужчины не плачут!"

Плакать, когда столкнулся со стрессом, — это нормально. Слёзы выводят из организма избыток таких гормонов, как адреналин, норадреналин и кортизол. Важно помнить, что у эмоций отсутствуют половые признаки. Одни люди более чувствительные, другие — менее, и зависит это не от пола, а от нейропсихологической конституции. Просить сына "не распускать сопли" или и вовсе запрещать плакать бессмысленно, к тому же крайне вредно. Те родители, которые безапелляционно заявляют, что, мол, "мужчины не плачут", сигнализируют ребёнку, что с ним и его чувствами что-то не так.

Как действовать родителю, если сын плачет? Конечно же, не стоит пытаться в секунду "выключить слёзы". Нужно помочь ребёнку принять и прожить эмоции (этот совет подходит для мам и пап девочек). Поддержите малыша фразами "я понимаю твои чувства", "нормально, что иногда мы испытываем переживания", "вижу, что ты расстроен". Если хотите воспитать сына сильным духом и стойким к проблемам человеком, помогите ему найти решение в сложной ситуации и дайте понять, что сложности ему по плечу.

"Не давай себя в обиду! Ты же мальчик! Умей дать сдачи!"

Не стоит предлагать сыну решать конфликты силой, ведь вы не всегда в курсе, какими физическими данными обладает очередной задира, доканывающий вашего ребёнка. Фото © Shutterstock

Безусловно, умение не давать себя в обиду — навык очень полезный. Но защищать личные границы можно разными способами, и бросаться на обидчика с кулаками — далеко не лучшее решение. Взрослые, отстаивая свои интересы, могут прибегать к разным стратегиям поведения, в отличие от детей, которым нередко попросту не хватает жизненного опыта. А ещё способности оценить свои физические возможности, мотивы противника и последствия поступков. Предлагая сыну решать конфликты со сверстниками силой, родители ограничивают его, но, что опаснее, подвергают риску, ведь оппонент может оказаться не по зубам.

Что должен сказать родитель сыну, которого кто-то обижает? Малыша важно научить разным стратегиям разрешения конфликтных ситуаций. Ребёнок должен уметь анализировать события и оценивать риски — это поможет в принятии взвешенных решений. Мама и папа должны быть рядом, чтобы сын знал, что они за него горой, что ему есть на кого положиться. Вот несколько поддерживающих фраз, которые нужно говорить чаду, если его задирают: "Я на твоей стороне и не собираюсь тебя ругать", "Мы справимся вместе", "Вместе мы решим, как поступить", "Если тебя кто-то обижает, расскажи мне, я помогу найти выход".

"Розовый цвет — девчачий"

Общество давно поделило цвета на женские и мужские: например, розовый или фиолетовый — это для девочек, а синий и серый — для мальчиков. Но это лишь укоренившийся стереотип, который не имеет ничего общего с реальностью: с точки зрения науки цвет не влияет на женственность или мужественность. Ребёнок выбором цвета проявляет индивидуальность, а ещё показывает свободу и незашоренность мышления. Тот малыш, которому мама и папа позволяют самостоятельно решать и поддерживают его выбор, увереннее в себе, смелее выражает позицию и мнение, чем тот, кто слышит: "Розовый — цвет девочек".

Как вести себя, если сыну нравится что-то девчачье? Уважайте выбор ребёнка и поощряйте его самостоятельность в безопасных границах. Сын должен слышать от родителей слова поддержки, например: "Я знаю, что этот цвет — твой любимый", "Как классно, что ты выбираешь что-то сам! Молодец!"

"Куклы — игрушки для девочек"

Игра в куклы прекрасно развивает речевые и коммуникативные навыки, воображение, мелкую моторику, поэтому, если у сына есть потребность в ней, не запрещайте, а, наоборот, поддержите ребёнка. Фото © Shutterstock

Здесь то же самое, что и с розовым цветом. На дворе XXI век, и пора перестать делить игрушки на девчачьи и мальчишеские. Играть в куклы полезно всем детям, ведь это ролевое занятие прекрасно развивает речевые и коммуникативные навыки, мелкую моторику, воображение. Малыши придумывают жизненные ситуации, которые подсматривают в собственных семьях, и пробуют различные сценарии и стратегии поведения. В игре у девочек и мальчиков развиваются важные качества: сострадание, сопереживание, способность к заботе. Ни в коем случае не запрещайте играть сыну в куклы, если видите у ребёнка потребность.

Что делать, если сын играет в куклы? Вы не должны тревожиться и тем более ограничивать развитие малыша гендерными стереотипами, которые навязали вам собственные родители и социум. Поощряйте интерес ребёнка к любым развлечениям и не стройте в голове списки игрушек "для мальчиков" и "для девочек".

"Чего боишься? Не трусь, будь мужчиной!"

Страх бережёт нас от совершения необдуманных поступков, и бояться — нормально. Одни опасаются высоты, другие — темноты, третьи — насекомых, четвёртые — грызунов. Фобии имеют мощное историческое происхождение, а ещё это древний механизм выживания. Нельзя стыдить сына, который боится спать без света или ездить в лифте. "Не трусь! Будь мужчиной!" — такой фразы в родительской речи точно не должно быть.

Как лучше действовать, если сын чего-то боится? Вы ни в коем случае не должны высмеивать страхи малыша, а уж тем более ругать за них или запрещать бояться — так проблему не решите. Важно предложить ребёнку помощь: например, вы можете вместе придумать стратегию, которая позволит взять верх над страхом. В одном случае всё обойдётся покупкой ночника в детскую комнату, в другом — необходима помощь психолога. Как бы то ни было, задача мамы и папы — поддерживать, а не стыдить. Например, с помощью таких фраз: "Все мы иногда чего-то боимся", "Я знаю, что тебе страшно. Поверь, это нормально", "Давай решим вместе, как справиться с твоим страхом".

"Сам решай проблемы! Только слабаки ноют да жалуются!"

Дети, услышав, что должны "сами решать проблемы", испытывают стыд за уязвимость, слабость, отсутствие успеха. Ребёнок, которого день изо дня называют слабаком, побоится прийти за помощью к самым близким людям — родителям, когда она будет ой как нужна. В результате отец и мать узнают о трудностях случайно, когда помочь сложно или уже невозможно. Задача родителя, кто хочет вырастить сына сильным, самостоятельным, — делиться собственными опытом и мудростью. Предлагайте малышу задачи по возрасту и силам — так можно постепенно расширять зону его ответственности.