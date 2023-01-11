"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 18:51

В Конгрессе США заинтересовались сведениями о сделках семьи Байдена

В Палате представителей США запросили у Минфина данные о деловых операциях семьи Байдена

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и правительственной реформе потребовал у американского Минфина предоставить сведения о финансовых операциях и сделках семьи американского президента Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении на сайте комитета.

"Сегодня председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) требует от министра финансов Джанет Йеллен предоставить информацию о подозрительных деловых операциях семьи Байден и их сообщников, зафиксированных американскими банками", — указано в сообщении.

Минюст США обвинили в сокрытии документов о странных сделках семьи Байдена

Минюст США обвинили в сокрытии документов о странных сделках семьи Байдена

Также Комер призвал несколько экс-руководителей Twitter, отвечавших за цензуру в отношении репортажей издания New York Post о бизнес-схемах семьи Байдена, дать показания на слушаниях 6 февраля. Как уточнил республиканец, на протяжении последних двух лет власти и технологические гиганты США пытались скрыть информацию о подозрительных сделках семьи хозяина Белого дома и причастности к ней главы государства. Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает надзор и подотчётность, подчеркнул законодатель.

"Американский народ должен знать, в какой степени Джо Байден причастен к теневым схемам своей семьи и угрожают ли эти сделки нацбезопасности и процессу принятия им решений на посту главы государства", — добавил Комер, уточнив, что это расследование является приоритетным для республиканцев в обновлённом составе Конгресса США.

В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена

В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена

Стоит отметить, что объявление республиканцев о намерении расследовать деловые операции семьи Байдена прозвучало на фоне обнаружения секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Эти бумаги содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Британии. Сам Байден удивился находке и заявил, что не знает содержания этих документов.

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров