В Конгрессе США заинтересовались сведениями о сделках семьи Байдена

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и правительственной реформе потребовал у американского Минфина предоставить сведения о финансовых операциях и сделках семьи американского президента Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении на сайте комитета.

"Сегодня председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) требует от министра финансов Джанет Йеллен предоставить информацию о подозрительных деловых операциях семьи Байден и их сообщников, зафиксированных американскими банками", — указано в сообщении.

Также Комер призвал несколько экс-руководителей Twitter, отвечавших за цензуру в отношении репортажей издания New York Post о бизнес-схемах семьи Байдена, дать показания на слушаниях 6 февраля. Как уточнил республиканец, на протяжении последних двух лет власти и технологические гиганты США пытались скрыть информацию о подозрительных сделках семьи хозяина Белого дома и причастности к ней главы государства. Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает надзор и подотчётность, подчеркнул законодатель.