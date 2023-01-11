"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 18:28

КамАЗ протаранил автобус на Кубани, один человек погиб и шестеро пострадали

Один человек погиб в ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса на Кубани

<p>Последствия аварии автобуса и КамАЗа. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/opershtab23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Оперштаб по Краснодарскому краю</a></p>

Последствия аварии автобуса и КамАЗа. Обложка © Telegram / Оперштаб по Краснодарскому краю

На трассе в районе Армавира столкнулись автобус и грузовик КамАЗ. По информации регионального оперативного штаба, в результате аварии погиб человек, ещё шестеро пострадали.

Инцидент произошёл в районе шести вечера на 157-м километре трассы Р217. Предварительно известно, что водитель фуры выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и влетел в автобус, который поворачивал налево. Всех пострадавших в ДТП доставили в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь.

Грузовик проехал на красный и влетел в пассажирский автобус на 157 км трассы Р217. Фото © Telegram / Оперштаб по Краснодарскому краю

Грузовик проехал на красный и влетел в пассажирский автобус на 157 км трассы Р217. Фото © Telegram / Оперштаб по Краснодарскому краю

Ранее в Красноярске автобус зажал дверью и задавил упавшую 85-летнюю пассажирку. Лайф публиковал кадры с камер наблюдения в салоне.

Движение на М4 "Дон" перекрыли из-за смертельного ДТП с шестью машинами

Движение на М4 "Дон" перекрыли из-за смертельного ДТП с шестью машинами

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров