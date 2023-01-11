КамАЗ протаранил автобус на Кубани, один человек погиб и шестеро пострадали
Один человек погиб в ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса на Кубани
Последствия аварии автобуса и КамАЗа. Обложка © Telegram / Оперштаб по Краснодарскому краю
На трассе в районе Армавира столкнулись автобус и грузовик КамАЗ. По информации регионального оперативного штаба, в результате аварии погиб человек, ещё шестеро пострадали.
Инцидент произошёл в районе шести вечера на 157-м километре трассы Р217. Предварительно известно, что водитель фуры выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и влетел в автобус, который поворачивал налево. Всех пострадавших в ДТП доставили в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь.
Грузовик проехал на красный и влетел в пассажирский автобус на 157 км трассы Р217. Фото © Telegram / Оперштаб по Краснодарскому краю
Ранее в Красноярске автобус зажал дверью и задавил упавшую 85-летнюю пассажирку. Лайф публиковал кадры с камер наблюдения в салоне.