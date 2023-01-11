КамАЗ протаранил автобус на Кубани, один человек погиб и шестеро пострадали

На трассе в районе Армавира столкнулись автобус и грузовик КамАЗ. По информации регионального оперативного штаба, в результате аварии погиб человек, ещё шестеро пострадали.

Инцидент произошёл в районе шести вечера на 157-м километре трассы Р217. Предварительно известно, что водитель фуры выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и влетел в автобус, который поворачивал налево. Всех пострадавших в ДТП доставили в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь.