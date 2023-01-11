Корабль ВМС Британии следит за фрегатом "Адмирал Горшков" в Северном море

Корабль ВМС Великобритании Portland следит за передвижением оснащённого гиперзвуковыми ракетами "Циркон" российского фрегата "Адмирал Горшков" и танкера "Кама" в международных водах Северного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Соединённого Королевства.

"Корабль Его Величества Portland со специализированным вертолётом Merlin, оснащённым сонарами, сенсорами и торпедами для специальных операций по последнему слову техники, отслеживает перемещения российских кораблей через Северное море", — сказано в сообщении военного ведомства Британии.

Как уточнили в Минобороны страны, речь идёт о стандартной процедуре. Британский фрегат присоединился к кораблю береговой охраны Норвегии Bergen, который сопровождал российские корабли в Норвежском море. Ранее в Минобороны РФ уточняли, что экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провёл учения по противовоздушной обороне в Норвежском море.