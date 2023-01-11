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11 января, 17:58

Россия помогла иностранным самолётам во время сбоя в системе авиауправления США

Российские авиадиспетчеры во время глобального сбоя в компьютерной системе Федерального авиационного управления США, из-за которого американцам пришлось временно приостанавливать внутренние авиарейсы, помогли экипажам иностранных самолётов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, Главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и Региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полёты через границу района полётной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)", — уточнили в Росавиации.

Отечественные специалисты обслужили транзитные лайнеры, которые летели с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии в Соединённые Штаты и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент глобального сбоя в воздухе.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Андрей Бражников

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