Россия помогла иностранным самолётам во время сбоя в системе авиауправления США

Российские авиадиспетчеры во время глобального сбоя в компьютерной системе Федерального авиационного управления США, из-за которого американцам пришлось временно приостанавливать внутренние авиарейсы, помогли экипажам иностранных самолётов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, Главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и Региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полёты через границу района полётной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)", — уточнили в Росавиации.