Россия помогла иностранным самолётам во время сбоя в системе авиауправления США
Российские авиадиспетчеры во время глобального сбоя в компьютерной системе Федерального авиационного управления США, из-за которого американцам пришлось временно приостанавливать внутренние авиарейсы, помогли экипажам иностранных самолётов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
"Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, Главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и Региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полёты через границу района полётной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)", — уточнили в Росавиации.
Отечественные специалисты обслужили транзитные лайнеры, которые летели с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии в Соединённые Штаты и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент глобального сбоя в воздухе.
Ранее в России завершились стратегические испытания среднемагистрального пассажирского борта МС-21. Узкофюзеляжный лайнер уже ждут в "Аэрофлоте". Авиакомпания планирует заключить контракт на поставку 300 таких самолётов.
ТАСС / Сергей Савостьянов